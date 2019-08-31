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Как в Европе: в обычной девятиэтажке Ярославля поставили подъезды со стеклянными дверьми

Местные не верят, что они простоят долго

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Это вход в жилой подъезд

Фото: Олег Ненилин / facebook.com 

Такой подъезд должен понравиться всем блогерам-урбанистам. В Ленинском районе Ярославля обычная девятиэтажка преобразилась после капитального ремонта. В доме на улице Свердлова появились подъезды, как в хороших современных новостройках, со стеклянными дверьми, зеленью и урнами. 

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Начало работы 

— Сделано силами Центра организации капитального ремонта. Второй уровень — двери тоже такие же. По программе делаем ремонт входной группы, — рассказал директор центра Олег Ненилин.

Такой проект получился по идее самих жителей, но у многих ярославцев первым встал вопрос о вандализме: стеклянные двери в наших дворах ставить опасно, считают люди. 

— Разобьют же? Или стекло прочное? — комментирует в соцсетях идею Мария Белова. 

— Бронированное, — ответил Олег Ненилин. 

Какие необычные идеи перевоплощения пространства в городе вы видели в Ярославле? Расскажите нам о них, присылайте фото и видео! 76@rugion.ru

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    31 авг 2019 в 18:30

    Класс!!!!