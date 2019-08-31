Как в Европе: в обычной девятиэтажке Ярославля поставили подъезды со стеклянными дверьми

Это вход в жилой подъезд

Такой подъезд должен понравиться всем блогерам-урбанистам. В Ленинском районе Ярославля обычная девятиэтажка преобразилась после капитального ремонта. В доме на улице Свердлова появились подъезды, как в хороших современных новостройках, со стеклянными дверьми, зеленью и урнами.

Начало работы Фото: Олег Ненилин / facebook.com

— Сделано силами Центра организации капитального ремонта. Второй уровень — двери тоже такие же. По программе делаем ремонт входной группы, — рассказал директор центра Олег Ненилин. Такой проект получился по идее самих жителей, но у многих ярославцев первым встал вопрос о вандализме: стеклянные двери в наших дворах ставить опасно, считают люди.