Как в Европе: в обычной девятиэтажке Ярославля поставили подъезды со стеклянными дверьми

Это вход в жилой подъезд
Фото: Олег Ненилин / facebook.com
Такой подъезд должен понравиться всем блогерам-урбанистам. В Ленинском районе Ярославля обычная девятиэтажка преобразилась после капитального ремонта. В доме на улице Свердлова появились подъезды, как в хороших современных новостройках, со стеклянными дверьми, зеленью и урнами.
— Сделано силами Центра организации капитального ремонта. Второй уровень — двери тоже такие же. По программе делаем ремонт входной группы, — рассказал директор центра Олег Ненилин.
Такой проект получился по идее самих жителей, но у многих ярославцев первым встал вопрос о вандализме: стеклянные двери в наших дворах ставить опасно, считают люди.
— Разобьют же? Или стекло прочное? — комментирует в соцсетях идею Мария Белова.
— Бронированное, — ответил Олег Ненилин.