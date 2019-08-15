Жилой дом оккупировали крысы: управдом в Ярославле игнорировал просьбы людей о помощи

Жилой дом оккупировали крысы
Фото: Ярославль — Дзержинский / vk.com
Жители многоэтажки на окраине Брагино страдают из-за крыс. Грызуны уже фактически завоевали дом на улице Строителей, 1/3 — полчища крыс поселились в мусоропроводе и бегают по дому сквозь дыры в стенах, провалы в асфальте. Управляющая компания просьбы о помощи оставляла без ответа. Обслуживает дом управдом Дзержинского района.
Одна из жительниц дома написала заявление о происходящем в прокуратуру.
— В ходе проверки установлено, что дверь в мусорокамеру одного из подъездов дома повреждена. В мусорокамере обнаружено скопление грызунов — крыс. Возбуждено дело в отношении директора управляющей организации, — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Елена Никольская.
Так, в обязанности управдомов входит дератизация и дезинсекция помещений общего имущества, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен дом. За все эти услуги люди платят управляющей компании.
Директор управляющей компании получит за нарушение, из-за которого люди жили в опасности, штраф от 1000 до 2000 рублей.
Во Фрунзенском районе Ярославля был случай, когда управдом не вывозил мусор из дома в течение почти двух недель, из-за чего мусоропроводы заполнились до девятого этажа. Когда разросся скандал, отправили на уборку единственную женщину-уборщицу. После случившегося жители отказались от услуг этой компании.