Жилой дом оккупировали крысы: управдом в Ярославле игнорировал просьбы людей о помощи

Жители многоэтажки на окраине Брагино страдают из-за крыс. Грызуны уже фактически завоевали дом на улице Строителей, 1/3 — полчища крыс поселились в мусоропроводе и бегают по дому сквозь дыры в стенах, провалы в асфальте. Управляющая компания просьбы о помощи оставляла без ответа. Обслуживает дом управдом Дзержинского района.

Одна из жительниц дома написала заявление о происходящем в прокуратуру.

— В ходе проверки установлено, что дверь в мусорокамеру одного из подъездов дома повреждена. В мусорокамере обнаружено скопление грызунов — крыс. Возбуждено дело в отношении директора управляющей организации, — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Елена Никольская.

