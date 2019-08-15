Приехали с экскаватором и перекрыли: жилому дому в Ярославле отключили газ за долги

Отключили розовый дом за большим забором
Фото: Первый Ярославский / 1yar.tv
В Ярославле применили резкие меры к дому, в котором не платили за газ больше года. Частное здание стоит на улице Хвойной в Норском — большой двухэтажный дом за солидным забором. По данным поставщика, долг дома за газ с
К семье несколько раз приходили газовщики, но на территорию дома глава семейства рабочих не пускал. На этот раз приехали с экскаватором, чтобы раскопать уличный газопровод и таким образом отключить дом.
— В день отключения неплательщик всё же предоставил специалистам допуск к своему жилью, и газ отключили с помощью установки заглушки на наземной части газопровода. За
Мужчина пытался уладить ситуацию, разворачивающуюся в его дворе, спрашивая, сколько у него есть времени, чтобы рассчитаться. Но так как время для этого уже вышло, теперь газ он получит только после полной оплаты долга.
На днях судебные приставы запретили выезжать за границу актёру театра и кино из-за долгов.