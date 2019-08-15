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Приехали с экскаватором и перекрыли: жилому дому в Ярославле отключили газ за долги

Этот дом на улице считается элитным

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Отключили розовый дом за большим забором

Фото: Первый Ярославский / 1yar.tv

В Ярославле применили резкие меры к дому, в котором не платили за газ больше года. Частное здание стоит на улице Хвойной в Норском — большой двухэтажный дом за солидным забором. По данным поставщика, долг дома за газ с 2017 года149 тысяч рублей. Судя по размеру долга, газ в доме используют в огромных количествах, даже если в эту сумму включены пени. 

К семье несколько раз приходили газовщики, но на территорию дома глава семейства рабочих не пускал. На этот раз приехали с экскаватором, чтобы раскопать уличный газопровод и таким образом отключить дом. 

— В день отключения неплательщик всё же предоставил специалистам допуск к своему жилью, и газ отключили с помощью установки заглушки на наземной части газопровода. За 20 дней до этого неплательщик получил соответствующее уведомление о том, что его ждёт, — сообщили в «Газпром Межрегионгаз Ярославль».

Мужчина пытался уладить ситуацию, разворачивающуюся в его дворе, спрашивая, сколько у него есть времени, чтобы рассчитаться. Но так как время для этого уже вышло, теперь газ он получит только после полной оплаты долга. 

На днях судебные приставы запретили выезжать за границу актёру театра и кино из-за долгов.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    винсент вега
    15 авг 2019 в 11:23

    он поди-ка и летом на зимней резине ездит

    Гость
    15 авг 2019 в 09:22

    У понтарезов всегда так.