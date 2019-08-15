Приехали с экскаватором и перекрыли: жилому дому в Ярославле отключили газ за долги

В Ярославле применили резкие меры к дому, в котором не платили за газ больше года. Частное здание стоит на улице Хвойной в Норском — большой двухэтажный дом за солидным забором. По данным поставщика, долг дома за газ с 2017 года — 149 тысяч рублей. Судя по размеру долга, газ в доме используют в огромных количествах, даже если в эту сумму включены пени.

К семье несколько раз приходили газовщики, но на территорию дома глава семейства рабочих не пускал. На этот раз приехали с экскаватором, чтобы раскопать уличный газопровод и таким образом отключить дом.