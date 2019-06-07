В Ярославле вырастет плата за отопление: каких домов коснётся подорожание

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Изменения в тарифе вступят в силу с 1 октября
Цены на отопление будут обжигающими
В Ярославской области с 1 октября 2019 года введут единые нормативы по отоплению, которые зависят от этажности и года постройки дома.
— Если раньше нормативы на отопление были едиными для всех многоквартирных домов в Ярославле, то теперь с введением новых правил они будут зависеть от этажности жилого дома и года постройки. Для одно- и двухэтажных домов, построенных до 1999 года, норматив на тепловую энергию будет выше. Соответственно, произойдёт увеличение платы за отопление, — рассказали в мэрии Ярославля.
Коснутся изменения тех, кто не установил общедомовые приборы учёта.
— В результате размер платы жителей малоэтажных домов, не установивших на дом такие приборы, при введении новых нормативов увеличится на 14–38%, — уточнили в мэрии. — Тем, у кого рост размера оплаты коммунальных услуг после введения новых нормативов превысит 22% ежемесячного совокупного дохода семьи, предоставляются меры социальной поддержки в виде субсидии на оплату коммунальных услуг.
По расчётам властей, плата по нормативу в некоторых случаях повысится более чем на тысячу рублей.
В этом году в Брагино мёрзли впервые за много лет теперь топить будут жуже -а деньги драть больше - разве люди виноваты что живут в пятиэтажках - что рядом поныткали 9-12- ти этажные дома? Кстати поднять воду на такую высоту стоит дороже, а платить они будут меньше? Похоже мэрия решила выжить частников с земли чтобы застроить высотками - москвичи задолбали