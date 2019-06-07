В Ярославле вырастет плата за отопление: каких домов коснётся подорожание

В Ярославской области с 1 октября 2019 года введут единые нормативы по отоплению, которые зависят от этажности и года постройки дома.



— Если раньше нормативы на отопление были едиными для всех многоквартирных домов в Ярославле, то теперь с введением новых правил они будут зависеть от этажности жилого дома и года постройки. Для одно- и двухэтажных домов, построенных до 1999 года, норматив на тепловую энергию будет выше. Соответственно, произойдёт увеличение платы за отопление, — рассказали в мэрии Ярославля.

