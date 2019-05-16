Завтра в Ярославле начнутся двухнедельные отключения воды: даты и адреса

С горячей ванной придется на время попрощаться
Фото: Анна Лурье
Уже завтра в Ярославле начнется коммунальная «засуха» - начнут отключать горячую воду на две недели. Первым «повезёт» жителям Кировского района. Потом отключения начнутся на Пятёрке и так дальше по списку. Публикуем весь график:
Кировский район
С 17 мая по 29 мая отключение в кварталах, ограниченных улицами:
- Некрасова, Победы, переулок Кучерской, улица Володарского;
- Некрасова, Чайковского, Свердлова, Победы (кроме ул. Чайковского, д. 47, 49, 51/37; ул. Свердлова, д. 32, 34).
С 24 мая по 4 июня в кварталах:
- проспект Толбухина, улица Б. Октябрьская, Володарского, С. Щедрина;
- улица Вольная, С. Щедрина, Рыбинская, Победы;
- улица Володарского, Б. Октябрьская, Победы, С. Щедрина;
- улица Б. Октябрьская, Толбухина, Володарского, Которосльная набережная;
- улица Лисицына, Б. Октябрьская, проспект Толбухина, Мышкинский пр.;
- улица Б. Октябрьская, улица Городской Вал, Мышкинский проезд, Лисицына;
- улица Городской Вал, Мышкинский проезд, проспект Толбухина, Большая Октябрьская.
С 5 июня по 18 июня в кварталах:
- улица Городской Вал, Рыбинская, Лисицына, С. Щедрина;
- улица Лисицына, Б. Октябрьская, проспект Толбухина, улица С. Щедрина (кроме ул. Б. Октябрьская, д. 124/15, 124а, Толбухина, д. 9, 11, 17/65);
- улица Городской Вал, Большая Октябрьская, Лисицына, С. Щедрина;
- улица Лисицына, Рыбинская, проспект Толбухина, улица С. Щедрина;
- улица Лисицына, Рыбинская, проспект Толбухина, улица Свободы;
- улица Свободы, проспект Толбухина, улица Угличская, Лисицына;
- проспект Толбухина, улица Угличская, Володарского, Свободы;
- проспект Толбухина, улица Свободы, Володарского, Рыбинская;
- проспект Толбухина, Рыбинская, Володарского, С. Щедрина;
- улица Володарского, Свободы, Победы, Рыбинская;
- школа № 42, улица С. Щедрина, д. 42, 44/18, 40/9;
- улица Рыбинская, д. 9, 11/26;
- улица Лисицына, д. 56;
- улица Угличская, д. 12, 8/46, 6, 6а, 4, 2/53.
С 27 июня по 7 июля в кварталах:
- улица Победы, Свердлова, Володарского, площадь Труда;
- улица Победы, Чайковского, Свободы. Свердлова (кроме д. 25а, 25б по ул. Свердлова).
С 11 июля по 24 июля в кварталах:
- проспект Ленина, Волжская набережная, Красный съезд, ул.Советская, включающий в себя ул. Фурманова, ул. Пятницкую, ул. Суркова, ул. Кооперативную, ул. Флотскую, Флотский спуск, Красный съезд, ул. Терешковой.
- улица Республиканская, улица Некрасова, Красная площадь, улица Советская (кроме д. 23, ул.Республиканская и д. 22, ул. Некрасова).
- улица Первомайская, Волкова, Волжская набережная, Крестьянский проезд, Которосльная набережная, включая улицу Трефолева, Советская, Советскую площадь, улицу Андропова, Кедрова, Крицкого, Максимова, Кирова, Народный переулок, улицу Депутатская, Депутатский переулок, улицу Нахимсона, Советский переулок, улицу Революционная, Революционный переулок, улицу Почтовая, площадь Богоявления, улицу Челюскинцев.
С 29 июля по 6 августа в кварталах:
- улица Победы, Советская, Республиканская, проспект Октября;
- улица Республиканская, проспект Октября, Чайковского, Некрасова;
- улица Чайковского, Некрасова, Республиканская, Свердлова;
- проспект Октября, улица Победы, Некрасова, Чайковского (кроме д. 40/53, 40а, 42, 44, 44а, 46 по ул. Некрасова);
- улица Республиканская, Некрасова, Собинова, Свердлова (кроме д. 6, 10а, 10б, 12 по ул. Собинова; д. 16а по ул. Свердлова; д. 7 по ул. Некрасова).
С 1 по 13 августа в кварталах:
- улица Ушинского, Свердлова, Собинова, Некрасова;
- улица Ушинского, Пушкина, Собинова, Свердлова;
- улица Ушинского, Свободы, Собинова, Пушкина;
- улица Свободы, Республиканская, Пушкина, Собинова;
- улица Свободы, Чайковского, Пушкина, Республиканская (кроме д. 40/38, 40, 40а, 42, 42а по ул.Чайковского);
- улица Чайковского, С. Щедрина, Победы, Свободы.
С 15 по 28 августа:
- улица Чайковского, Свободы, Комсомольская, площадь Богоявления, Которосльная набережная (кроме д. 41, 41б — д/с № 39, 43 по ул.Свободы), включая улицу Республиканская, ул. Собинова, Мукомольный переулок, Южный переулок, улицу Б. Октябрьская, С. Щедрина.
Ленинский район
с 30 мая по 12 июня отключение в кварталах, ограниченных улицами:
- Войнова, ул. Загородный сад, проспектом Октября, проспектом Ленина;
- Республиканский проезд, пр. Октября, включая ул. Менжинского и ул. Харитонова, ст. Приволжье.
С 19 июня по 2 июля:
- улица Автозаводская, Чкалова, Юности, Добрынина, Жукова, Розы Люксембург, Белинского, Радищева, К. Либкнехта, Кузнецова, Добролюбова, Жилая 1, 2, 3, Лермонтова, Воинская площадка, проспект Октября, д. 67, 71, 63, 63, корп. 2; улица Угличская, д. 39, 39а, 41, 45, 45а, 47, 57, 59, 63; Кудрявцева, д. 29/33, 21/32;
- кварталы: Чкалова — Угличская — Белинского; Белинского — Автозаводская, Чехова — Кудрявцева.
С 27 июня по 7 июля:
- проспект Толбухина, Свердлова, Ленина, Богдановича;
- улица Лисицына, Богдановича, проспект Ленина, улица Углическая;
- улица Кудрявцева, проспект Ленина, улица Свердлова, Тургенева;
- улица Кудрявцева, Тургенева, Щапова, Чехова;
- проспект Толбухина, улица Богдановича, Володарского, Свердлова;
- улица Свердлова, Володарского, Некрасова, проспект Толбухина;
- улица Некрасова, Володарского, проспект Ленина;
- улица Свердлова, проспект Ленина, улица Щапова, Тургенева;
- проспект Ленина, Октября, Толбухина.
С 11 июля по 24 июля:
- улица Полушкина роща, д. 1, 1а, 3, 3а, 5;
- участок 1-го сетевого р-на, ограниченный улицей Советская, проспектом Ленина, улицей Воинова, Республиканский проезд, включая ул. Л. Чайкиной, ул. З. Космодемьянской (кроме домов по ул. Войнова, д. 12, 14, 15а)
С 7 августа по 20 августа в кварталах:
- улица Свободы, Гор. Вал, Угличская, Лисицына;
- улица Свободы, Гор. Вал, Ухтомского, Чехова, Угличская, проспект Ленина, улица Свободы;
- улица Свободы, Гор. Вал, Рыбинская, Лисицына;
- улица Павлика Морозова.
Заволжский район
С 19 июля по 1 августа в кварталах: улица Красноборская, проспект Авиаторов, проспект Машиностроителей, улица Саукова, посёлки в границе улицы Шоссейная, Кавказская, Моховая, 2-я и 3-я Ляпинская.
Красноперекопский район
С 24 мая по 4 июня: вдоль улицы 8 Марта, посёлок Ивняки.
Дзержинский район
С 19 июня по 2 июля: все дома, кроме 14 и 15 микрорайонов.
Фрунзенский район
С 3 июля по 16 июля: котельная на проспекте Фрунзе, 32а, район Речного порта.
С 3 июля по 17 июля: район улицы Лётной.