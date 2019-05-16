Завтра в Ярославле начнутся двухнедельные отключения воды: даты и адреса

Уже завтра в Ярославле начнется коммунальная «засуха» - начнут отключать горячую воду на две недели. Первым «повезёт» жителям Кировского района. Потом отключения начнутся на Пятёрке и так дальше по списку. Публикуем весь график:

Кировский район



С 17 мая по 29 мая отключение в кварталах, ограниченных улицами:



Некрасова, Победы, переулок Кучерской, улица Володарского;



Некрасова, Чайковского, Свердлова, Победы (кроме ул. Чайковского, д. 47, 49, 51/37; ул. Свердлова, д. 32, 34).

С 24 мая по 4 июня в кварталах:

