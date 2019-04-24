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Мой дом

В Ярославской области отопление отключат по желанию жителей

Что для этого надо сделать

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В Ростове тепло отключат по письменным заявкам

Фото: Александра Савельева

В Ярославскую область пришла настоящая весна. Температура воздуха днём доходит до +21 градуса. Но не все жители региона рады такому потеплению. А всё потому, что у них дома настолько жарко, что не помогают даже открытые окна. Ведь отопление до сих пор не отключили. В Ростове Великом, по словам местных жителей, ситуация просто катастрофическая. Температура воздуха в квартирах поднимается до +32 градусов.

— У нас дышать невозможно, спать невозможно. Окна все нараспашку открыть не могу, так как у меня старенькая мама, ей 86 лет, и маленькая внучка. Их может продуть моментально. Я считаю, что на нас просто наживаются! Ведь им выгодно топить дома, счета за квартиру приходят в два раза больше. Они придумали историю про заморозки в мае. Так, может, они ещё и в августе будут. Давайте тогда всё лето топить! — возмущается жительница Ростова Ирина Васильевна.

Она говорит: практически все местные жители возмущены тем, что дома топят, и атакуют звонками администрацию.

Мы позвонили в администрацию Ростова Великого, чтобы узнать, когда местные власти планируют отключить отопление.

— Вчера всем управляющим компаниям дали разрешение отключать отопление по заявкам жителей. В управляющую компанию должна поступить письменная заявка от председателя совета или старосты дома о необходимости отключить отопление. Заявка рассматривается сразу же. По адресу отправят сантехника, и он отключит отопление, — сообщили в администрации Ростова.

В Ярославле, кстати, совсем другая ситуация. В ближайшее время, похоже, не стоит ждать отключения отопления.

— Когда среднесуточная температура продержится на уровне +8 градусов больше пяти дней, тогда и отключим отопление. Сейчас пока рано об этом говорить. В мае ожидаются заморозки, — уточнили в мэрии Ярославля.

Если верить прогнозам синоптиков, то на следующей неделе действительно сильно похолодает. Местами ожидается снег.

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Анна Лурье

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отоплениеЖКХ

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гостья
24 апр 2019 в 13:17

Что за издевательство? На улице уже в майках народ ходит. Дома, как в сауне, в одних трусах жарко!

Кирил
24 апр 2019 в 13:01

На улице +22, отключите уже отопление дома +35, кому холодно достанут обогреватели. Как жили в совке так и живем. В мае заморозки?, откройте прогноз погоды и посмотрите.

гость
24 апр 2019 в 12:14

таки, в июне, были случаи когда и снег выпадал... в июле, вроде, таких фактов не отмечалось, но ведь все возможно... а уж в августе, точно можно ожидать снижения температуры... так что... надо рассмотреть вопрос, круглогодичного обогрева, жилых помещений.