В Ярославской области отопление отключат по желанию жителей

— У нас дышать невозможно, спать невозможно. Окна все нараспашку открыть не могу, так как у меня старенькая мама, ей 86 лет, и маленькая внучка. Их может продуть моментально. Я считаю, что на нас просто наживаются! Ведь им выгодно топить дома, счета за квартиру приходят в два раза больше. Они придумали историю про заморозки в мае. Так, может, они ещё и в августе будут. Давайте тогда всё лето топить! — возмущается жительница Ростова Ирина Васильевна.

В Ярославскую область пришла настоящая весна. Температура воздуха днём доходит до +21 градуса. Но не все жители региона рады такому потеплению. А всё потому, что у них дома настолько жарко, что не помогают даже открытые окна. Ведь отопление до сих пор не отключили. В Ростове Великом, по словам местных жителей, ситуация просто катастрофическая. Температура воздуха в квартирах поднимается до +32 градусов.

Она говорит: практически все местные жители возмущены тем, что дома топят, и атакуют звонками администрацию.

Мы позвонили в администрацию Ростова Великого, чтобы узнать, когда местные власти планируют отключить отопление.

— Вчера всем управляющим компаниям дали разрешение отключать отопление по заявкам жителей. В управляющую компанию должна поступить письменная заявка от председателя совета или старосты дома о необходимости отключить отопление. Заявка рассматривается сразу же. По адресу отправят сантехника, и он отключит отопление, — сообщили в администрации Ростова.

В Ярославле, кстати, совсем другая ситуация. В ближайшее время, похоже, не стоит ждать отключения отопления.

— Когда среднесуточная температура продержится на уровне +8 градусов больше пяти дней, тогда и отключим отопление. Сейчас пока рано об этом говорить. В мае ожидаются заморозки, — уточнили в мэрии Ярославля.

Если верить прогнозам синоптиков, то на следующей неделе действительно сильно похолодает. Местами ожидается снег.