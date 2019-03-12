Из программы капремонта выкинули маленькие дома: кого коснулись изменения

Маленькие дома будут сами решать проблемы с ремонтом
Сегодня на заседании комитета Ярославской областной думы приняли изменения в закон о капитальном ремонте в многоквартирных домах. А именно: вычеркнули из фонда содействия капремонту маленькие дома, в которых меньше пяти квартир. До этого многоквартирными домами признавали здания свыше трёх квартир, они платили взносы в фонд и получали капремонт. Теперь ремонтироваться через фонд смогут только дома, в которых больше пяти квартир.
Вопрос оказался спорным, не все депутаты согласились принимать такое изменение.
— Никто не говорит, что в этих домах не требуется капремонт, но они не попадают под регулирование фонда капремонта. Это считается как индивидуальные потребности собственника. Ремонт будет за счёт собственника, по его потребностям, — пояснили в правительстве области об изменениях.
Депутат Шакир Абдуллаев задал вопрос: сколько таких домов в Ярославской области, и как теперь им ремонтироваться?
— Вы забыли, что фонд капремонта существует для ремонта общедомового имущества. Много в трёхквартирных домах такого имущества — только крыша. Ну какой спецсчет? Какой собрание собственников? Это индивидуальный дом, который купил, содержи, ремонтируй, — высказался депутат Виктор Волончунас.
Волончунас также считает, что именно из-за маленьких домов в Ярославской области вынуждены повышать размер взносов за капитальный ремонт — таким зданиям не накопить самим на работы. При этом даже если их вычеркнут из программы, плата для ярославцев в этом году резко вырастет.
Как быть маленьким домам
Как пояснили в думе, те маленькие дома, которые не войдут в программу, могут рассчитывать на софинансирование ремонта из бюджета. Также ярославцам, уже заплатившим взносы в фонд капремонта, вернут деньги после исключения из этой программы.
— Деньги вернут, для этого жильцам необходимо будет обратиться с заявлением в фонд содействия капитальному ремонту в Ярославской области, где дадут подробную инструкцию, — объяснил депутат Александр Тарасенков.
Также сегодня приняли ещё несколько поправок о капитальном ремонте. В частности, исключили первоочерёдный порядок ремонта для домов, в которых требовался капремонт уже тогда, когда в них была приватизирована ещё только одна квартира. Эти дома будут ремонтировать, но не так срочно, как раньше. И ещё одним нововведением стало то, что по программе фонда капремонта теперь будут ремонтировать несущие конструкции в зданиях.
Теперь эти изменения должны будут принять или отклонить на общем заседании облдумы.
Недавно в доме в центре города на спящую бабушку обрушился потолок. В здании недавно прошёл ремонт крыши через фонд капремонта.
ну, что же...
в этом году исключили дома где мене пяти квартир...
в следующем исключат те где менее 10 квартир...
глядишь через пару лет, под исключения попадут, все дома, где, мене тысячи квартир.
не ну а чего?
разве, кто-то может с них спросить?
а, уж, потребовать, вообще не кому!
ну может только на том свете, как обещают и надеются некоторые...
в общем ждем-с...
Когда же уже наворуются???
Люди в опасности живут, потолки обваливаются и лестницы рушаться, а они все законы принимают для пополнения своих карманов.