Из программы капремонта выкинули маленькие дома: кого коснулись изменения

Сегодня на заседании комитета Ярославской областной думы приняли изменения в закон о капитальном ремонте в многоквартирных домах. А именно: вычеркнули из фонда содействия капремонту маленькие дома, в которых меньше пяти квартир. До этого многоквартирными домами признавали здания свыше трёх квартир, они платили взносы в фонд и получали капремонт. Теперь ремонтироваться через фонд смогут только дома, в которых больше пяти квартир. Вопрос оказался спорным, не все депутаты согласились принимать такое изменение.

— Никто не говорит, что в этих домах не требуется капремонт, но они не попадают под регулирование фонда капремонта. Это считается как индивидуальные потребности собственника. Ремонт будет за счёт собственника, по его потребностям, — пояснили в правительстве области об изменениях. Депутат Шакир Абдуллаев задал вопрос: сколько таких домов в Ярославской области, и как теперь им ремонтироваться? — Вы забыли, что фонд капремонта существует для ремонта общедомового имущества. Много в трёхквартирных домах такого имущества — только крыша. Ну какой спецсчет? Какой собрание собственников? Это индивидуальный дом, который купил, содержи, ремонтируй, — высказался депутат Виктор Волончунас. Волончунас также считает, что именно из-за маленьких домов в Ярославской области вынуждены повышать размер взносов за капитальный ремонт — таким зданиям не накопить самим на работы. При этом даже если их вычеркнут из программы, плата для ярославцев в этом году резко вырастет. Как быть маленьким домам Как пояснили в думе, те маленькие дома, которые не войдут в программу, могут рассчитывать на софинансирование ремонта из бюджета. Также ярославцам, уже заплатившим взносы в фонд капремонта, вернут деньги после исключения из этой программы.