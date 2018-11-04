Делаем ёлочный шар своими руками

Начинаем готовиться к Новому году уже сейчас

Меньше чем через два месяца наступит Новый год. Пора думать, как устроить зимнюю сказочную атмосферу у себя в доме. Можно купить гирлянду и дорогие ёлочные игрушки. Но зачем тратиться, если вы сами можете сделать красивые новогодние шарики?Для этого не нужен художественный талант. Главное — идея и желание. Предлагаем вам 5 шагов, как из скучного ёлочного шара сделать произведение искусства. Секретами поделилась Мастерская ёлочной игрушки.



Шаг 1

Для начала нужно приготовить всё необходимое:



Обычный пластмассовый шар любого цвета. Гуашь (но лучше брать акриловую краску для стекла). Стакан воды и две кисточки: одна потолще — для крупных деталей, другая потоньше — для мелких. Простая бумажная салфетка — чтобы убрать с кисточек лишнюю воду. Белый лист бумаги и карандаш.

Такие шары недорого стоят и есть во многих магазинах

Шаг 2



Мы должны придумать, что хотим изобразить на шаре. Сначала рисуем на бумаге. Это может быть всё что угодно: снеговик, снегирь, снежинка, веточка рябины или ёлочки. Только не рисуйте карандашом на самом шаре, так как могут остаться следы. Давайте попробуем изобразить снегиря.



Сначала попрактикуйтесь на бумаге. Только потом переходите к росписи шара

Шаг 3



Рисовать снегиря очень просто. Берём толстую кисточку и обводим красной гуашью пузико. Закрашиваем его ярко-красным цветом в несколько слоёв, чтобы цвет был равномерным. Затем берём тоненькую кисточку и макаем её в чёрную краску. Рисуем головку, потом сразу тельце и хвостик. Хвостик лучше начинать рисовать снизу, чтобы он смотрелся более реалистично. В последнюю очередь рисуем крылья. Начинаем от самого длинного пера и идем на убывание. Ни в коем случае не рисуйте снегирю лапки. Иначе из него получится курица.



—Можете нарисовать снеговика. Главное, не забудьте нарисовать метёлку ворсом кверху: это к деньгам. Морковку нельзя рисовать книзу, потому что снеговик станет грустным, — рассказали в Мастерской ёлочной игрушки.



Не рисуйте снегирю лапки, а снеговику — морковку книзу

Для объема добавляем тени. Промываем тоненькую кисточку в воде и обязательно протираем бумажной салфеткой. Лишняя вода не должна попадать на шар, иначе краски могут потечь. Затем смешиваем белый цвет с чёрным и проводим получившимся серым цветом поверх тех мест, где, как вам кажется, необходимо добавить объем. Когда краска подсохнет, тонкой кисточкой рисуем птичке глаз: ставим белую точку, а внутри — чёрную. Сушим снегиря с помощью фена.



Шаг 4

Расписать шар сможет даже ребёнок

Теперь пора приступать к фону. Можно пририсовать под птичкой веточку рябины. Сначала ставим оранжевые точечки толстой кисточкой, а от них ведём коричневые веточки тоненькой. Можно сделать снежочек: просто хаотично ставим белые точечки маленькой кисточкой. Потом шар нужно полностью высушить.



Шаг 5



Приступаем к украшению обратной стороны шара. Можно красиво написать «С Новым годом». А если вы сомневаетесь в своих художественных навыках, то нарисуйте просто год — «2019». Нолик можно обыграть в виде пяточка свинки, так как отмечать будем год Свиньи.



В конце мастер-класса вам подарят замечательную коробочку. Новогоднюю игрушку можно подарить близкому человеку

Вот и всё! Шарик для новогодней ёлки готов. Такие игрушки будут долго храниться и не терять своего цвета. Ими не один год можно украшать ёлку дома или на работе.

