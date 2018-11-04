Делаем ёлочный шар своими руками
Меньше чем через два месяца наступит Новый год. Пора думать, как устроить зимнюю сказочную атмосферу у себя в доме. Можно купить гирлянду и дорогие ёлочные игрушки. Но зачем тратиться, если вы сами можете сделать красивые новогодние шарики?Для этого не нужен художественный талант. Главное — идея и желание. Предлагаем вам 5 шагов, как из скучного ёлочного шара сделать произведение искусства. Секретами поделилась Мастерская ёлочной игрушки.
Шаг 1
Для начала нужно приготовить всё необходимое:
- Обычный пластмассовый шар любого цвета.
- Гуашь (но лучше брать акриловую краску для стекла).
- Стакан воды и две кисточки: одна потолще — для крупных деталей, другая потоньше — для мелких.
- Простая бумажная салфетка — чтобы убрать с кисточек лишнюю воду.
- Белый лист бумаги и карандаш.
Шаг 2
Мы должны придумать, что хотим изобразить на шаре. Сначала рисуем на бумаге. Это может быть всё что угодно: снеговик, снегирь, снежинка, веточка рябины или ёлочки. Только не рисуйте карандашом на самом шаре, так как могут остаться следы. Давайте попробуем изобразить снегиря.
Шаг 3
Рисовать снегиря очень просто. Берём толстую кисточку и обводим красной гуашью пузико. Закрашиваем его ярко-красным цветом в несколько слоёв, чтобы цвет был равномерным. Затем берём тоненькую кисточку и макаем её в чёрную краску. Рисуем головку, потом сразу тельце и хвостик. Хвостик лучше начинать рисовать снизу, чтобы он смотрелся более реалистично. В последнюю очередь рисуем крылья. Начинаем от самого длинного пера и идем на убывание. Ни в коем случае не рисуйте снегирю лапки. Иначе из него получится курица.
—Можете нарисовать снеговика. Главное, не забудьте нарисовать метёлку ворсом кверху: это к деньгам. Морковку нельзя рисовать книзу, потому что снеговик станет грустным, — рассказали в Мастерской ёлочной игрушки.
Для объема добавляем тени. Промываем тоненькую кисточку в воде и обязательно протираем бумажной салфеткой. Лишняя вода не должна попадать на шар, иначе краски могут потечь. Затем смешиваем белый цвет с чёрным и проводим получившимся серым цветом поверх тех мест, где, как вам кажется, необходимо добавить объем. Когда краска подсохнет, тонкой кисточкой рисуем птичке глаз: ставим белую точку, а внутри — чёрную. Сушим снегиря с помощью фена.
Шаг 4
Теперь пора приступать к фону. Можно пририсовать под птичкой веточку рябины. Сначала ставим оранжевые точечки толстой кисточкой, а от них ведём коричневые веточки тоненькой. Можно сделать снежочек: просто хаотично ставим белые точечки маленькой кисточкой. Потом шар нужно полностью высушить.
Шаг 5
Приступаем к украшению обратной стороны шара. Можно красиво написать «С Новым годом». А если вы сомневаетесь в своих художественных навыках, то нарисуйте просто год — «2019». Нолик можно обыграть в виде пяточка свинки, так как отмечать будем год Свиньи.
Вот и всё! Шарик для новогодней ёлки готов. Такие игрушки будут долго храниться и не терять своего цвета. Ими не один год можно украшать ёлку дома или на работе.