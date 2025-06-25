В России вырастут платежи за воду. Но не у всех

Пришло время установить счетчики Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В России вырастут платежи за воду, но только для тех, у кого еще нет счетчиков, сообщила агентству «Прайм» аналитик Наталья Чуркина из Института комплексных стратегических исследований. Она объяснила, что сейчас для таких людей платежи рассчитываются по нормам потребления с коэффициентом 1,5. Министерство строительства предлагает увеличить этот коэффициент до 3, чтобы меньше людей выбирали платить по нормам, а не по счетчикам.

Чуркина отметила, что это изменение затронет не всех, так как уже 84% россиян имеют счетчики на холодную воду, а 87% — на горячую. С 2023 года москвичи без счетчиков платят за воду с коэффициентом 3, и в многоквартирных домах столицы количество установленных счетчиков возросло до 90%. Министерство строительства надеется, что этот опыт будет применен по всей стране.

Совсем скоро суммы в квитанциях, которые получают екатеринбуржцы, резко изменятся. С 1 июля вырастут тарифы на горячую и холодную воду, водоотведение, электроэнергию, газ, тепло, а также сбор мусора (обращение с ТКО).