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Мой дом В России вырастут платежи за воду. Но не у всех

В России вырастут платежи за воду. Но не у всех

Рассказываем, кому придется платить больше

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9 комментариев
Пришло время установить счетчики | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПришло время установить счетчики | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пришло время установить счетчики

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России вырастут платежи за воду, но только для тех, у кого еще нет счетчиков, сообщила агентству «Прайм» аналитик Наталья Чуркина из Института комплексных стратегических исследований. Она объяснила, что сейчас для таких людей платежи рассчитываются по нормам потребления с коэффициентом 1,5. Министерство строительства предлагает увеличить этот коэффициент до 3, чтобы меньше людей выбирали платить по нормам, а не по счетчикам.

Чуркина отметила, что это изменение затронет не всех, так как уже 84% россиян имеют счетчики на холодную воду, а 87% — на горячую. С 2023 года москвичи без счетчиков платят за воду с коэффициентом 3, и в многоквартирных домах столицы количество установленных счетчиков возросло до 90%. Министерство строительства надеется, что этот опыт будет применен по всей стране.

Совсем скоро суммы в квитанциях, которые получают екатеринбуржцы, резко изменятся. С 1 июля вырастут тарифы на горячую и холодную воду, водоотведение, электроэнергию, газ, тепло, а также сбор мусора (обращение с ТКО).

Расценки взлетят на 13,2% — такой индекс установили в Свердловской области на вторую половину 2025 года. Причем это касается как коммунальных, так и жилищных услуг.

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Комментарии
9
Гость
4 часа
Люди - вторая нефть. Рынки сбыта нефти и газа потеряли, теперь дружественным с дисконтом продаём. Свое население до трусов разденут
Гость
5 часов
Цена на воду для предприятий вырастет в 10!!!! Раз Конечно всё это будет в ценах Даёшь картоху по 1000₽ так держать Григорий нормально Константин
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