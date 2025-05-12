«Цена выросла на четверть, не меньше». Во сколько россиянам обойдется ремонт дачи в этом сезоне и как можно сэкономить

Выясняем, какие суммы тратят сибиряки на ремонт дачи Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Открытие дачного сезона в самом разгаре. Впереди целое лето — нужно привести участок в порядок, что-то подлатать, отремонтировать или заменить. Как только сходит первый снег, дачники уже на месте: проверяют свои владения и оценивают масштаб работ. А еще приходят в ужас от цен. Наши коллеги из NGS.RU решили заглянуть в строительный магазин и оценить стоимость материалов, а заодно выяснили у покупателей и читателей, что входит в их строительно-ремонтные планы. Подробности — в этом материале.

За 2024 год стройматериалы подорожали почти на 20%, с ними и стоимость ремонтных работ, и в начале 2025 года эксперты прогнозировали продолжение роста цен.

— Сезонное повышение цен на стройматериалы обычно приходится на февраль, март, апрель и первую половину мая, — объяснял эксперт в сфере недвижимости Александр Астахов.

Народу в «Лемана ПРО» было немного: многие уже закупились и разъехались по дачам, начав стройку в первые майские выходные Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Это подтвердили и руководители строительных магазинов: по их словам, с наступлением тепла горожане начинают закупать материалы для строительства частных домов или дачных домиков.

Особенно поднялись цены на дерево и утеплители. В магазинах ожидают, что бетон в 2025 году может вырасти в цене на 20–25% по отношению к 2023 году, утеплитель — на 50%. При этом и отделочные материалы начинают дорожать, например вагонка и напольные покрытия. Колеблется стоимость и на песок, щебень и арматуру.

Покупатели тоже заметили рост цен. Марина выбирала лак для пола и краску для скамейки на даче: говорит, банка стоит уже на 200–300 рублей дороже, чем в прошлом году. Пришлось взять другую марку. Полноценный ремонт дачи в этом году ее семье не нужен, но на мелкие расходы уже ушло около 20 тысяч рублей.

— Мы покупаем обшивку для бани, летом у нас запланирована стройка. По ценам мы не знаем — у нас дача только первый год. Бюджет не считали, покупаем всё постепенно, по мере необходимости. Как построим, так посчитаем, — сообщили Сергей и Женя.

Покупатели заметили, что подорожало дерево Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











— В прошлом году я брал бетон, сейчас цена выросла где-то на четверть, не меньше. Связываем с затоплениями, восстановлением присоединенных территорий и санкциями, — предположил Сергей. — Дерево и вовсе улетело в цене. Я работаю в строительной компании, мне прислали, что пиломатериалы подрастут от 18 до 35% в конце мая.

Михаил рассказал, что в прошлом году рассчитывал на одну сумму, а сейчас выходит дороже примерно на 30%. Он выбирал фанеру, чтобы положить ее на пол под финишное покрытие, в среднем только на нее ему придется потратить около 35 тысяч рублей.

Экономить позволяют скидки и акции, но их нужно отслеживать Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











У Ильи тоже масштабные планы на сезон — ремонт явно влетит ему в копеечку.

— Отделка уличной печи-мангала, замена электропроводки в доме, отделка цоколя дома, смена покрытия пола в доме, а еще новый кухонный гарнитур, — перечислил он.

Илья говорит, что не считает траты, просто постепенно покупает необходимые товары. Закупка обычно происходит или в «Лемана ПРО», или в сети магазинов электротоваров «ЭТМ» — там он заметил, как сильно подорожали электросчетчики.

Корреспондент NGS.RU направила запрос в сеть «Лемана ПРО», там пообещали подготовить комментарий о росте цен, но к моменту публикации материала он не поступил.

«Самый ходовой товар — саморезы»

Расходные материалы лежат в отдельных больших контейнерах Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Читательница Александра подсчитала, что цены на стройматериалы и материалы для отделки поднялись примерно на 15%. Этим летом они с мужем запланировали масштабный ремонт на даче. В первую очередь хотят заменить проводку: прошлой осенью они начали работы, в этот сезон планируют закончить. На дом площадью примерно 60 кв. м, по подсчетам семьи, уйдет около 50 тысяч рублей.

— В прошлом году установили видеонаблюдение после того, как у нас украли урожай. Ушло около 80 тысяч рублей — муж сам всё сделал, поэтому получилось дешевле. В этом году хотим поставить еще две камеры, чтобы охватить остальную часть участка, предполагаю, это еще около 20 тысяч рублей, — рассказала Александра.

Самая внушительная часть расходов на ее даче — забор длиной 60 метров. На участок площадью 37 соток уйдет немало: планируют замену лицевой части забора плюс ворота с калиткой. Александра предполагает, что их траты составят 300 тысяч рублей на материалы и работу.

В теплице Александра посадит огурцы, помидоры, баклажаны Источник: читательница НГС











В планах привести в порядок деревянные элементы дачи: обработать растворами против влаги и гниения, покрасить наличники — это еще 5–10 тысяч рублей.

— Я экономлю за счет того, что многое покупаю на маркетплейсах, мониторю скидки и акции, использую накопленные бонусы, — поделилась секретом Александра. — Маркетплейсы — это расходники: растворы, морилка, небольшие инструменты. Очень классная находка — ручная пила с аккумулятором, пригодится на любой даче в ремонте: распилить доску, подпилить деревья, ветки, деревяшки для подвязки растений. Крупные покупки у нас — это в «Лемана ПРО».

Гвозди, саморезы и шурупы продают килограммами Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Еще один пункт на лето — вывести водоснабжение на улицу для комфортного полива. По подсчетам сибирячки, затраты составят около 5 тысяч рублей. В общей сложности на ремонт дачи уйдет около полумиллиона рублей.

— Вообще, я считаю, что самый ходовой товар на любой даче — это гвозди и саморезы. Не знаю, насколько они подорожали, нам они всегда нужны. Лично у меня в топе еще морилка, так как много садовой мебели. А покупка века — теплица из поликарбоната: небольшая, два на четыре метра, обошлась нам в 60 тысяч рулей. Я разговаривала со специалистом, он говорит, цена на поликарбонат тоже подскочила, — рассказала Александра.

«Все частные магазины позакрывались»

Николай купил дачный участок в 2000 году и с грустью вспоминает расценки того времени. Сейчас на небольшой ремонт у него уходит практически вся пенсия. Закупать материалы и планировать ремонтные работы он начинает заранее, откладывает с зимы.

— Раньше я покупал необходимое в частных строительных магазинах, их много вдоль Большевички. Получалось дешевле, чем в сетевых, — ненамного, тысяч на пять, но всё равно экономия. А сейчас они все позакрывались. Недавно приехал, а вместо строительного цветы, семена и саженцы. А мне бетон нужен, — посетовал дачник.

Участок у Николая небольшой, всего 2,5 сотки Источник: читатель НГС Каждый сезон он что-то чинит, меняет и поддерживает порядок в огороде Источник: читатель НГС

В этом году ему нужно только поднять дом, а в прошлые годы пришлось потратиться — он заменил старый деревянный забор на новый из профнастила (ушло около 30 тысяч рублей) и построил беседку (10 тысяч рублей).

Николай дружит с соседями, они помогают друг другу: кто что умеет, тот и делает. Один разбирается в проводке, другой — в сантехнике, третий — в строительстве. А еще по дачному сообществу ходят местные гастарбайтеры — их можно нанять в помощь за вполне адекватную сумму, без наценок. А иногда они помогают и просто так, по-дружески.

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