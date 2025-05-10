НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

сев.

 749мм 43%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Ремонт центральных улиц
Куда сдать ненужные вещи
Яркие кадры с празднования Дня Победы
Первое производство орхидей
Салют в Ярославле
Цены на путевки в лагеря
От БПЛА пострадал экс-прокурор
Ярославцы — участники ВОВ
Мой дом Истории С большой дороги — на ферму: дальнобойщик в 45 лет резко поменял жизнь — за ним следит уже 40 тысяч подписчиков

С большой дороги — на ферму: дальнобойщик в 45 лет резко поменял жизнь — за ним следит уже 40 тысяч подписчиков

Валентин Лось снимает ролики о деревенской жизни и принимает зарубежных гостей

113
Написать комментарий
Валентин уверен, что без любви успешную ферму не создать | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUВалентин уверен, что без любви успешную ферму не создать | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Валентин уверен, что без любви успешную ферму не создать

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Валентин Лось — успешный фермер и блогер. В прошлом работал дальнобойщиком, но круто изменил жизнь. Он разводит животных, ведет хозяйство и рассказывает об этом многочисленным подписчикам: за его каналом «Мое подворье» следит более 40 тысяч человек. Фермер никого не оставляет равнодушным. Он — удивительно жизнерадостный: излучает оптимизм и сыплет шутками. Принимая у себя съемочную группу NGS.RU, Валентин рассказал о хозяйстве, о том, как стал блогером, и о жизни в целом.

Изменить жизнь в 45 лет

Фермер много шутит, улыбается и ласково обращается с животными | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUФермер много шутит, улыбается и ласково обращается с животными | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Фермер много шутит, улыбается и ласково обращается с животными

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Валентин Лось родился в Казахстане, в 90-х его семья перебралась на Ямал. Большую часть жизни он провел за рулем — работал дальнобойщиком и проехал всю Россию. Смеется, что не смог попасть только на Кольский полуостров, в Карелию и Калининград.

— Какая она, Россия? Красивая, большая, разная. В Башкирии по-своему встретят, в Татарстане по-другому. Страна огромная, и люди все разные. Но в основном всё классно было. Я почему-то встречал больше именно хороших людей. За всё время работы было всего две ситуации с хулиганами, — улыбается Валентин.

Валентин живет в селе Лебедево под Новосибирском. Дом расположен на центральной улице. Под боком школа, администрация, есть центральное отопление. Дома жарко. Валентин добавляет, что специально выбирал дом с центральным отоплением, ведь изначально в деревне поселилась его мама. Точнее, место выбирала жена, а вот участок инспектировал он. В итоге купили дом с 40 сотками.

— Бурьян выше меня был. Постепенно косили, рубили лопухи и вот вычистили, — указывает на подворье Валентин.

В 2019 году Валентин вместе с женой перебрался в село. Ему было 45 лет. Боялся? Говорит, особо нет.

— Это уже возраст. Каждому периоду, наверное, что-то сопутствует. Пришло время, когда захотелось к земле поближе. Вот так, — начинает экскурсию по хозяйству Валентин.

История фермера-блогера — в одном оптимистичном видео

Источник:

Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Пять лет назад купили на пробу 25 гусей и 25 уток. Мясо быстро раскупили. Так началась непростая фермерская жизнь, а количество скота росло в геометрической прогрессии. За пять лет Валентин кого только не пробовал держать: и цесарок, и индюков, и кроликов. В итоге остановился на менее прихотливых животных. Сейчас в хозяйстве сотни птиц, козы, бараны, свиньи, коровы.

— Если к этому делу относишься с любовью, то никакой сложности нет. Вырастить не трудно. Оно, если вы за ним ухаживаете, само растет. Самая трудная задача в фермерстве — это реализация своей продукции. Вот здесь надо прикладывать усилия, — отмечает Валентин.

В этом году он вновь сел за руль грузовика и поехал в Вологодскую область за овцами романовской породы — у них, по его словам, очень вкусное мясо. И несмотря на то, что они не вырастают крупными, разводить таких овечек выгодно. Пока животные не привыкли к новому владельцу, а увидев камеры, устроили настоящий забег по вольеру.

Валентин много шутит, пока показывает животных. Но то, что хозяйство требует много труда и здесь случаются свои неприятности и даже трагедии, понятно.

— Иногда бывает, что животное умирает, как бы ты не лечил, не спасал его. Корма, стройматериалы дорожают. Тяжело одному, без помощников. Мама уже в возрасте, ей тяжело ощипывать птицу. Она коз доит. Жена медработник, поэтому всё хозяйство на мне. Начну постепенно от птицы переходить к баранам. Так легче будет, — отмечает Валентин.

Именно жена Елена уговорила Валентина начать собственный блог.

Канал на 40 тысяч подписчиков

В хозяйстве&nbsp;— козы, гуси, куры, коровы, свиньи | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUВ хозяйстве&nbsp;— козы, гуси, куры, коровы, свиньи | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В хозяйстве — козы, гуси, куры, коровы, свиньи

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Валентин признается: славы он не желал, но получил.

— Это не я решил — жена. Я же подкаблучник, — смеется в голос Валентин. — Я недавно посмотрел передачу: Овечкин признался, что он — каблук. По сравнению с Овечкиным я — кто? Так что и мне не стыдно. Я что-то делал по дому, жена говорит: «Давай я тебя поснимаю. Ты так хохмишь, юморишь, давай попробуем». В итоге канал «Мое подворье» насчитывает уже 40 тысяч подписчиков, а видео набрали больше 6 миллионов просмотров.

Подписчики часто приезжают в гости к Валентину. Этим летом у него несколько месяцев жил гость из Германии.

— Самый прикольный комментарий к моему видео, который я запомню на всю жизнь, наверное, — это когда женщина написала: «Час ночи. Я живу в Санкт-Петербурге, на девятом этаже. У меня даже нет кошки. Нафига я в час ночи про гусей вот это смотрю?» — рассказывает Валентин.

Но всё же самый популярный вопрос, который задают фермеру, — про забой скота. Как хватает на это смелости и сил?

— Смерти я не боюсь, — пожимает плечами Валентин. — Удовольствия от этого, клянусь, не получаю. Я просто знаю, что это необходимость. Это кто-то должен делать. И когда люди спрашивают, то я отвечаю: «Вы же приходите в магазин, покупаете мясо. Кто-то же это сделал для вас».

Интерес к блогу только растет, несмотря на блокировки и отключение монетизации. Валентин обещает, что не бросит снимать полезные видео, раз они так нравятся людям. Интерес к деревенской жизни он объясняет одним словом — деурбанизация.

— Город — это противоестественная среда обитания. Мы всё равно все вышли из деревни. Вот возьмите два-три поколения назад — и все из деревни. Почему люди, проработав неделю в городе, стремятся уехать, где-то шашлыков пожарить? На природу человека тянет, потому что это естественно, — разводит руками Валентин.

Валентин уверен, что питается лучше, чем в ресторане | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUВалентин уверен, что питается лучше, чем в ресторане | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Валентин уверен, что питается лучше, чем в ресторане

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Он похлопывает себя по животу и опять шутит.

— Меня спрашивают, почему я физически работаю, а всё равно есть животик. Я говорю: «Да я питаюсь лучше, чем в ресторане. Вы не каждый день такую еду поедите».

В это время гуси совсем разгоготались. А самый говорливый и смелый, вытянув шею параллельно земле, подкрался поближе к Валентину. Тот его ухватил за шею и взял на руки — ни гусю, ни его собратьям это не понравилось.

— Возмущаются. Сейчас отпущу, они его будут встречать, как будто бы он с войны вернулся. Смотрите, — отпустил птицу Валентин.

Гусь распахнул крылья настолько сильно, насколько смог, и с победным гоготом устремился к собратьям. Те с восторгом гоготали ему в ответ.

«Все равно тянет вот это»

Животные привыкли к тому, что их снимают, и умеют позировать | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUЖивотные привыкли к тому, что их снимают, и умеют позировать | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Животные привыкли к тому, что их снимают, и умеют позировать

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Валентин к призывам уехать в поисках новой жизни куда-нибудь за границу относится скептически, хотя и читает их в интернете всё чаще.

— Вот они, кто говорит, что надо уезжать, пусть зададут вопрос: «Куда?» Кому я, русский человек со своим менталитетом, нужен? Немцу там, или китайцу какому-то? Да мы не поймем друг друга в жизни и никогда не будем на одной волне. Я был в Германии. Мне там очень понравилось. Но это съездить, отдохнуть, посмотреть, как люди живут, можно архитектурой восхититься. Но всё равно тянет вот это, — показывает руками вниз Валентин.

Фермер старается развивать хозяйство, делает постройки, облагораживает участок и хочет купить трактор. По этому поводу у него есть шутка:

— Как говорится, когда я был молодой и красивый, я хотел «Мерседес». А когда я остался просто красивым, я хочу трактор. С техникой-то было бы значительно легче и проще.

Валентин никогда не променяет хозяйство на квартиру | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUВалентин никогда не променяет хозяйство на квартиру | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Валентин никогда не променяет хозяйство на квартиру

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Иногда он вспоминает годы, когда дни напролет проводил за рулем, и говорит, что в дорогу его уже не тянет.

На вопрос, считает ли себя счастливым человеком, сразу отвечает утвердительно.

— А я всю жизнь счастливый, — улыбается Валентин. — Я думаю, что когда человек здоров и физически, и духовно — это самое большое счастье. И тебя ничего не гложет.

Но мечты у Валентина есть. Он хочет, чтобы была здорова мама и появились внуки от единственного сына.

ПО ТЕМЕ
Сергей УлановСергей Уланов
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Фермер Блог Деревня Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление