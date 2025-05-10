С большой дороги — на ферму: дальнобойщик в 45 лет резко поменял жизнь — за ним следит уже 40 тысяч подписчиков

Валентин уверен, что без любви успешную ферму не создать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Валентин Лось — успешный фермер и блогер. В прошлом работал дальнобойщиком, но круто изменил жизнь. Он разводит животных, ведет хозяйство и рассказывает об этом многочисленным подписчикам: за его каналом «Мое подворье» следит более 40 тысяч человек. Фермер никого не оставляет равнодушным. Он — удивительно жизнерадостный: излучает оптимизм и сыплет шутками. Принимая у себя съемочную группу NGS.RU, Валентин рассказал о хозяйстве, о том, как стал блогером, и о жизни в целом.

Изменить жизнь в 45 лет

Фермер много шутит, улыбается и ласково обращается с животными Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Валентин Лось родился в Казахстане, в 90-х его семья перебралась на Ямал. Большую часть жизни он провел за рулем — работал дальнобойщиком и проехал всю Россию. Смеется, что не смог попасть только на Кольский полуостров, в Карелию и Калининград.

— Какая она, Россия? Красивая, большая, разная. В Башкирии по-своему встретят, в Татарстане по-другому. Страна огромная, и люди все разные. Но в основном всё классно было. Я почему-то встречал больше именно хороших людей. За всё время работы было всего две ситуации с хулиганами, — улыбается Валентин.

Валентин живет в селе Лебедево под Новосибирском. Дом расположен на центральной улице. Под боком школа, администрация, есть центральное отопление. Дома жарко. Валентин добавляет, что специально выбирал дом с центральным отоплением, ведь изначально в деревне поселилась его мама. Точнее, место выбирала жена, а вот участок инспектировал он. В итоге купили дом с 40 сотками.

— Бурьян выше меня был. Постепенно косили, рубили лопухи и вот вычистили, — указывает на подворье Валентин.

В 2019 году Валентин вместе с женой перебрался в село. Ему было 45 лет. Боялся? Говорит, особо нет.

— Это уже возраст. Каждому периоду, наверное, что-то сопутствует. Пришло время, когда захотелось к земле поближе. Вот так, — начинает экскурсию по хозяйству Валентин.

История фермера-блогера — в одном оптимистичном видео Источник: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Пять лет назад купили на пробу 25 гусей и 25 уток. Мясо быстро раскупили. Так началась непростая фермерская жизнь, а количество скота росло в геометрической прогрессии. За пять лет Валентин кого только не пробовал держать: и цесарок, и индюков, и кроликов. В итоге остановился на менее прихотливых животных. Сейчас в хозяйстве сотни птиц, козы, бараны, свиньи, коровы.

— Если к этому делу относишься с любовью, то никакой сложности нет. Вырастить не трудно. Оно, если вы за ним ухаживаете, само растет. Самая трудная задача в фермерстве — это реализация своей продукции. Вот здесь надо прикладывать усилия, — отмечает Валентин.

В этом году он вновь сел за руль грузовика и поехал в Вологодскую область за овцами романовской породы — у них, по его словам, очень вкусное мясо. И несмотря на то, что они не вырастают крупными, разводить таких овечек выгодно. Пока животные не привыкли к новому владельцу, а увидев камеры, устроили настоящий забег по вольеру.

Валентин много шутит, пока показывает животных. Но то, что хозяйство требует много труда и здесь случаются свои неприятности и даже трагедии, понятно.

— Иногда бывает, что животное умирает, как бы ты не лечил, не спасал его. Корма, стройматериалы дорожают. Тяжело одному, без помощников. Мама уже в возрасте, ей тяжело ощипывать птицу. Она коз доит. Жена медработник, поэтому всё хозяйство на мне. Начну постепенно от птицы переходить к баранам. Так легче будет, — отмечает Валентин.

Именно жена Елена уговорила Валентина начать собственный блог.

Канал на 40 тысяч подписчиков

В хозяйстве — козы, гуси, куры, коровы, свиньи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Валентин признается: славы он не желал, но получил.

— Это не я решил — жена. Я же подкаблучник, — смеется в голос Валентин. — Я недавно посмотрел передачу: Овечкин признался, что он — каблук. По сравнению с Овечкиным я — кто? Так что и мне не стыдно. Я что-то делал по дому, жена говорит: «Давай я тебя поснимаю. Ты так хохмишь, юморишь, давай попробуем». В итоге канал «Мое подворье» насчитывает уже 40 тысяч подписчиков, а видео набрали больше 6 миллионов просмотров.

Подписчики часто приезжают в гости к Валентину. Этим летом у него несколько месяцев жил гость из Германии.

— Самый прикольный комментарий к моему видео, который я запомню на всю жизнь, наверное, — это когда женщина написала: «Час ночи. Я живу в Санкт-Петербурге, на девятом этаже. У меня даже нет кошки. Нафига я в час ночи про гусей вот это смотрю?» — рассказывает Валентин.

Но всё же самый популярный вопрос, который задают фермеру, — про забой скота. Как хватает на это смелости и сил?

— Смерти я не боюсь, — пожимает плечами Валентин. — Удовольствия от этого, клянусь, не получаю. Я просто знаю, что это необходимость. Это кто-то должен делать. И когда люди спрашивают, то я отвечаю: «Вы же приходите в магазин, покупаете мясо. Кто-то же это сделал для вас».

Интерес к блогу только растет, несмотря на блокировки и отключение монетизации. Валентин обещает, что не бросит снимать полезные видео, раз они так нравятся людям. Интерес к деревенской жизни он объясняет одним словом — деурбанизация.

— Город — это противоестественная среда обитания. Мы всё равно все вышли из деревни. Вот возьмите два-три поколения назад — и все из деревни. Почему люди, проработав неделю в городе, стремятся уехать, где-то шашлыков пожарить? На природу человека тянет, потому что это естественно, — разводит руками Валентин.

Валентин уверен, что питается лучше, чем в ресторане Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Он похлопывает себя по животу и опять шутит.

— Меня спрашивают, почему я физически работаю, а всё равно есть животик. Я говорю: «Да я питаюсь лучше, чем в ресторане. Вы не каждый день такую еду поедите».

В это время гуси совсем разгоготались. А самый говорливый и смелый, вытянув шею параллельно земле, подкрался поближе к Валентину. Тот его ухватил за шею и взял на руки — ни гусю, ни его собратьям это не понравилось.

— Возмущаются. Сейчас отпущу, они его будут встречать, как будто бы он с войны вернулся. Смотрите, — отпустил птицу Валентин.

Гусь распахнул крылья настолько сильно, насколько смог, и с победным гоготом устремился к собратьям. Те с восторгом гоготали ему в ответ.

«Все равно тянет вот это»

Животные привыкли к тому, что их снимают, и умеют позировать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Валентин к призывам уехать в поисках новой жизни куда-нибудь за границу относится скептически, хотя и читает их в интернете всё чаще.

— Вот они, кто говорит, что надо уезжать, пусть зададут вопрос: «Куда?» Кому я, русский человек со своим менталитетом, нужен? Немцу там, или китайцу какому-то? Да мы не поймем друг друга в жизни и никогда не будем на одной волне. Я был в Германии. Мне там очень понравилось. Но это съездить, отдохнуть, посмотреть, как люди живут, можно архитектурой восхититься. Но всё равно тянет вот это, — показывает руками вниз Валентин.

Фермер старается развивать хозяйство, делает постройки, облагораживает участок и хочет купить трактор. По этому поводу у него есть шутка:

— Как говорится, когда я был молодой и красивый, я хотел «Мерседес». А когда я остался просто красивым, я хочу трактор. С техникой-то было бы значительно легче и проще.

Валентин никогда не променяет хозяйство на квартиру Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Иногда он вспоминает годы, когда дни напролет проводил за рулем, и говорит, что в дорогу его уже не тянет.

На вопрос, считает ли себя счастливым человеком, сразу отвечает утвердительно.

— А я всю жизнь счастливый, — улыбается Валентин. — Я думаю, что когда человек здоров и физически, и духовно — это самое большое счастье. И тебя ничего не гложет.