Можно ли получить штраф за курение на собственном балконе? Отвечает юрист

По словам юриста, прямого запрета курить на балконе нет, но есть способы привлечь курильщика к ответственности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В декабре в Курске разразился юридический конфликт, который широко обсуждался в Сети. Супружеская пара подала в суд на соседа, требуя компенсацию морального вреда за курение на балконе. По словам супругов, табачный дым попадал к ним на балкон, а затем в квартиру, отчего у жены начался кашель. Суд встал на сторону истцов и постановил взыскать с мужчины компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей.

Новость появилась в СМИ под громкими заголовками: «Россиян начали штрафовать за курение на собственных балконах». Но правда ли это запрещено? В каких случаях действительно можно нарваться на штраф? Разобраться в законодательных тонкостях нашим коллегам из MSK1.RU помог Денис Хмелевской, юрист консультационно-представительского центра «Верус».

Что говорит закон?

— На федеральном уровне курение регулируется законом № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», — отмечает Денис Хмелевской. — Закон запрещает курение в лифтах, подъездах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на лестничных клетках . Но вот ситуация с балконами и лоджиями не так однозначна.

По словам эксперта, с юридической точки зрения балкон трудно отнести к категории «помещения». Он представляет собой выступающую из фасада многоквартирного дома конструкцию с ограждением, а не замкнутое пространство. Следовательно, прямой запрет на курение на балконах в федеральном законе отсутствует.

— Однако есть другая важная норма: закон гарантирует гражданам право на благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма , — отмечает юрист. — Граждане обязаны не нарушать это право других людей.

Если дым с балкона проникает в квартиру соседей, они вправе защитить свои интересы, напоминает юрист.

— В этом случае речь идет об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ, — уточняет он. — Нарушение права на благоприятную среду жизнедеятельности может привести к штрафу для курильщика.

Что на практике?

Случай в Курске — не первый пример конфликтов на почве курения. Но как отмечает Денис Хмелевской, важно понимать: привлечь к ответственности курильщика можно только при наличии доказательств.

Это может быть:

акт о факте курения, составленный представителями управляющей компании;

видео- или фотоматериалы, подтверждающие регулярное курение и проникновение дыма;

свидетельские показания.

Кроме того, региональные власти могут вводить дополнительные ограничения на курение, конкретизируя федеральный закон. Например, в некоторых субъектах РФ балконы многоквартирных домов могут быть признаны местами, где курение запрещено.

Так можно ли курить на балконе?

Формально федеральный закон этого не запрещает. Однако, если дым доставляет неудобство соседям и нарушает их право на благоприятную среду, курильщик может быть привлечен к ответственности.

По мнению юриста, лучшее решение — курить в местах, где дым точно никому не помешает.