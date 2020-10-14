«Не даёте отчаиваться»: COVID-больные написали коллективное письмо врачам. Полный текст

В Ярославле COVID-больные написали коллективное письмо врачам
На этом фото медсестра встала на колени, чтобы сделать укол пациентке инфекционной больницы в Ярославле. Забота медперсонала так растрогала больных, что они написали коллективное письмо с благодарностью.
Одна из пациенток — мама ярославской журналистки Людмилы Шабуевой.
— Фото было сделано вчера в одной из ковидных палат инфекционной больницы. На нем медсестра встала на колени, чтобы сделать укол, потому что у пациента катетер в кисти, и чтобы женщину не тревожить и не поднимать с постели, медсестра встала на колени... Этим людям не то что благодарности и премии, им государство должно обеспечить безбедную жизнь до конца дней, — считает Людмила.⠀
Публикуем текст, который писали всей палатой:
«Хочется выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу, в том числе санитаркам, медсестрам и, самое главное, врачам за то, что исполняют свой долг и делают свою работу со всей душой, несмотря ни на что: ни на большое количество пациентов, ни на тяжесть пребывания в комбинезонах защитных, в которых невозможно дышать и в которых порой врачи и медсестры пребывают по 5–6 часов непрерывно. Низкий вам поклон за вашу душевность и профессионализм. Отдельную благодарность хочется выразить заведующей отделением № 3 Скрипко Ксении Александровне. Это человек своего дела и Врач с большой буквы. Спасибо вам за то, что не даёте отчаиваться вашим пациентам в такой сложной для них болезни, спасибо за то, что вкладываете душу в свою работу и каждого пациента пытаетесь поддержать. Низкий вам всем поклон от тех, кто лежит сейчас здесь и лечится, от тех, кто уже выздоровел под вашим чутким руководством!»
Напомним данные на 14 октября: в Ярославской области положительные тесты на коронавирус подтвердились ещё у 87 человек. Для больных COVID в регионе разворачивают три тысячи коек.