«Не даёте отчаиваться»: COVID-больные написали коллективное письмо врачам. Полный текст

На этом фото медсестра встала на колени, чтобы сделать укол пациентке инфекционной больницы в Ярославле. Забота медперсонала так растрогала больных, что они написали коллективное письмо с благодарностью.

Одна из пациенток — мама ярославской журналистки Людмилы Шабуевой.

— Фото было сделано вчера в одной из ковидных палат инфекционной больницы. На нем медсестра встала на колени, чтобы сделать укол, потому что у пациента катетер в кисти, и чтобы женщину не тревожить и не поднимать с постели, медсестра встала на колени... Этим людям не то что благодарности и премии, им государство должно обеспечить безбедную жизнь до конца дней, — считает Людмила.⠀