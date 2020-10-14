«Инфицирование одного члена семьи не приговор для остальных»: что мы узнали о COVID после первой волны

Уже нет сомнений в том, что в России началась вторая волна коронавируса, и она, судя по цифрам, более серьезная. Но есть и плюс в том, что определенные выводы из первой волны уже сделаны, и мы знаем, сколько держится иммунитет, каков риск заразиться от родственников. Подробнее об этом рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
Что нового про длительность иммунитета после перенесенного ковида?
По последним опубликованным данным, уровень антител IgG сохраняется 6–7 месяцев (ранее была информация о 2–3 месяцах). Более того, сохраняется память Т-клеток (клеточный иммунитет), и при стимуляции антигенами SARS-CoV-2 они интенсивнее начинают вырабатывать интерферон.
Что мы знаем о передаче SARS-CoV-2? Систематический обзор и метаанализ вторичного уровня атак и связанных с ними факторах риска.
SARS-CoV-2 по уровню «заразительности» не корь и не ветрянка, хотя и легче передается от человека к человеку, чем грипп. Инфицирование одного из членов семьи — это не приговор для всех остальных! Средний риск передачи вируса от заболевшего родственника в домохозяйстве — 18,1%, хотя и со значительной неоднородностью (состав семьи, жилищные условия и т.д.). Риск заразиться от бессимптомного родственника — 4,7%, а от родственника с симптомами — 20%. Риск инфицирования выше между супругами, чем между другими членами семьи.
Основные факторы риска при бытовом инфицировании — плохо вентилируемые помещения, плотность проживающих, общее питание и длительность близкого контакта. Отсюда меры — быстрая изоляция в отдельной комнате члена семьи с признаками ОРВИ, частое проветривание, раздельный прием пищи.
Насколько эффективны могут быть меры профилактики для медицинского персонала?
Вот пример японских коллег из клиники, которая приняла первых пациентов с круизного судна Diamond Princess и в последующем лечила больных с диагнозом COVID-19 — с февраля по июнь. Лишь у одного из 806 сотрудников был ковид с легким течением. В выборку исследования вошли 229 мужчин и 577 женщин со средним возрастом 33 года (диапазон 21–83 года), в том числе 66 врачей, 363 медсестры, 40 фармацевтов, 37 радиологов, 57 лаборантов-технологов, 58 терапевтов-реабилитологов и 185 других профессий.
В общей сложности 136 сотрудников, оснащенных стандартным оборудованием для индивидуальной защиты, имели прямой контакт с пациентами с COVID-19. Среди них 59 человек работали в палате для пациентов с COVID-19, 19 — в клинике лихорадки, два — в клинике для контактных бессимптомных и 56 — в отделении неотложной помощи. Остальные 670 работали в больнице без прямого контакта с пациентами с COVID-19. При обследовании на антитела лишь у шести медсестер в июле были выявлены антитела.
Вывод: надлежащие меры инфекционного контроля при оказании помощи пациентам с COVID-19 могут предотвратить передачу вируса среди медицинского персонала.
Как долго может сохраняться положительный тест ПЦР и как долго сохраняется инфекционность вируса (способность инфицировать)?
По разным публикациям, срок положительности ПЦР после перенесенного заболевания может быть до 180 дней! Однако с помощью вирусологических методов показано, что уже после восьми дней заболевания не получается инфицировать клеточные линии, что говорит о том, что, несмотря на присутствие РНК-вируса в пробах, это не жизнеспособный вирус, это лишь его «генетический след».
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