«Инфицирование одного члена семьи не приговор для остальных»: что мы узнали о COVID после первой волны

Уже нет сомнений в том, что в России началась вторая волна коронавируса, и она, судя по цифрам, более серьезная. Но есть и плюс в том, что определенные выводы из первой волны уже сделаны, и мы знаем, сколько держится иммунитет, каков риск заразиться от родственников. Подробнее об этом рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.



Что нового про длительность иммунитета после перенесенного ковида?



По последним опубликованным данным, уровень антител IgG сохраняется 6–7 месяцев (ранее была информация о 2–3 месяцах). Более того, сохраняется память Т-клеток (клеточный иммунитет), и при стимуляции антигенами SARS-CoV-2 они интенсивнее начинают вырабатывать интерферон.

