Говорят, что в ДТП гибнет больше людей, чем от коронавируса. Это неправда

С самого начала пандемии коронавирус стали сравнивать с другими проблемами человечества. В комментариях к нашим новостям часто пишут, что «коронавирус не страшнее ОРВИ» и «в ДТП каждый год больше погибает». Да вы и сами наверняка слышали что-то подобное или читали в соцсетях. Мы проверили, действительно ли это так, взяв за основу официальную статистику.
Начнем с ОРВИ. В итоговой статистике Росстата за год острые респираторные вирусные заболевания считаются вместе с гриппом, поэтому и мы их считаем вместе. За 2019 год грипп и ОРВИ (ОРЗ) не выделили отдельной строкой. В 2018 году эти болезни стали причиной 486 смертей, в 2017 году — 432. Высокая смертность 2016 года — 1079 летальных исходов — обусловлена, по словам врачей, вспышкой так называемого свиного гриппа.
Теперь — аварии. В данных Росстата есть раздел «Все виды транспортных несчастных случаев», который включает дорожно-транспортные происшествия. Формулировки связаны с особенностями регистрации травм в медицинских документах. Согласно рекомендациям Минздрава, к дорожным несчастным случаям относят лишь те, что произошли на общественной автомагистрали. Например, погибший в аварии с вездеходом в лесу может не попасть в число погибших в ДТП. Поэтому мы взяли для расчетов все виды транспортных несчастных случаев — это и ДТП, и происшествия с транспортными средствами вне дорог.
В последние годы количество смертей по этой причине снижается. Так, в 2019 году аварии стали причиной
Также часто можно услышать, что коронавирус — это «обычная пневмония». Статистика, в свою очередь, показывает, что пневмония — не такая уж и «обычная». В 2019 году от различного рода пневмоний умерли
Эти цифры не должны кого-то специально запугать или, наоборот, показать, что что-то не так опасно, как кажется. Но они помогут оценить ситуацию объективно.