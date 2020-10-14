Страны, которые все уронили: ситуация с коронавирусом в мире в двух понятных графиках

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти: на вчерашний день в стране выявили 13 868 заболевших — снова больше, чем когда-либо. По данным университета Джонса Хопкинса, мы находимся на четвертом месте в мире по общему числу выявленных случаев. Впереди — США, Индия и Бразилия. Если же сравнивать ситуацию не со всем миром, а с ближайшими соседями — Европой, то Россия сейчас в тройке лидеров по заболевшим за неделю в европейском регионе — 83 717 случаев. Впереди Франция и Великобритания, следом — Испания. На эти четыре страны приходится больше половины заболевших за последнюю неделю.
— В европейском регионе зарегистрирован самый высокий еженедельный уровень заболеваемости COVID-19, с начала пандемии зарегистрировано почти 700 000 новых случаев. Еженедельная заболеваемость и смертность увеличились по сравнению с предыдущей неделей на 34% и 16% соответственно. Регион — второй по активности, на него приходится почти треть новых еженедельных случаев заболевания во всем мире, — сообщает Всемирная организация здравоохранения в еженедельном обновлении по ситуации с коронавирусом.
У мировых «лидеров» недельная заболеваемость, впрочем, все еще существенно больше. На первом месте по числу заболевших уже многие месяцы остается США. На момент публикации в Соединенных Штатах было 7 804 336 выявленных случаев (327 514 за неделю). В Индии — 7 175 880 (504 433 за неделю), в Бразилии — 5 103 408 (175 365 за неделю). В России на сегодняшний день известно о 1 326 178 случаях заражения (83 717 за неделю), при этом более миллиона уже выздоровели, почти 23 тысячи человек умерли.
На следующем графике видно, как менялась заболеваемость в течение всей пандемии. В самом начале видна вспышка заболеваемости в Китае, которая в сравнении с сегодняшней статистикой уже не кажется такой масштабной. Когда в Китае уже все пошло на спад, в других странах пандемия только начиналась. В США заболеваемость резко пошла вверх, после начали догонять Бразилия и Россия, а за ними Индия. У нас рост заболеваемости остановился на 11 тысячах, и дальше график выглядит обнадеживающе. Но сейчас количество ежедневно выявляемых случаев превышает майские показатели, и заболеваемость начала расти в то время, когда в Бразилии и Индии пошла на спад.
В Индии и Бразилии противоэпидемические ограничения в связи с улучшением ситуации понемногу снимают. В Индии частично отменили комендантский час (в наименее пораженных регионах), в Дели начало работать метро. По всей стране возобновили работу школы йоги и спортзалы, открылся закрытый ранее для посещения Тадж-Махал. С 15 октября планируется открыть кинотеатры, театры, выставки, местные власти смогут разрешать работу учебных учреждений. Правда, все эти послабления не касаются штатов, где заболеваемость растет.
Бразилия открыта для туризма и авиасообщения, но в остальном правила тоже зависят от эпидобстановки в конкретном штате. В Сан-Паоло, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и Бразилиа обязательно ношение масок. В Рио-де-Жанейро большая часть штата находится в «желтой» зоне — работа торговых центров ограничена, рестораны могут быть заполнены на 50%, командные виды спорта запрещены. Правительство штата разрешило проведение корпоративных мероприятий, конгрессов, ярмарок и съездов при условии, что зал будет заполнен максимум на треть. В штате Сан-Паулу могут работать рестораны, магазины и сфера услуг на 40% возможностей. В школах возобновлены занятия для старших классов, остальные дети начнут учиться с 3 ноября.
В США с противоэпидемическими мерами все немного сложней — их начали отменять, но заболеваемость снова пошла в рост. 8 октября сеть кинотеатров Cineworld закрыла более 500 кинотеатров по всей стране. Губернатор штата Нью-Йорк отдал распоряжение о закрытии с 6 октября школ и приостановке несущественных бизнес-процессов в отдельных районах штата.
В России ограничения тоже зависят от региона. В конце сентября об усилении противоэпидемических мер заявила Москва. В столице 30 процентов работников отправили на удаленку, школьникам устроили длинные каникулы, а для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями отменили бесплатный проезд. Большинство регионов находится на втором и третьем этапах снятия коронавирусных ограничений. Первый этап ограничений сохраняется только в Костромской, Ивановской, Тверской, Воронежской и Курской областях, однако региональные власти могут откатить снятие ограничений, если ситуация в регионе ухудшится.