Надоело бояться? А жить не надоело? Почему мы вдруг стали игнорировать коронавирус

То есть, извините, вторая волна так и не началась. Официально ее не существует, как и не существовало карантина в апреле. Только вот статистика заболеваемости официальная же растет и растет, уже больше майской выросла, побила все рекорды. Официально — произошел подъем заболеваемости. Как хлопок газа, только подъем заболеваемости.



Роспотребнадзор успокаивает, что предпринятые меры позволят через 10–20 дней выйти на плато. Предпринятые меры — это, например, частичная удаленка, школьные каникулы и масочный режим. Тут ко всему есть вопросы, но особенно — к последнему.



Видимо, успокаивающие интонации и отсутствие строгих карантинных мероприятий делают свое дело: несмотря на невиданный рост заболеваемости, все спокойны. Никто не спешит закрыться дома, дистанцию соблюдают единицы, правило «не трогай лицо» уже никто не вспоминает, а маски все научились носить так, чтобы нос был открытым (то есть, совершенно бессмысленно). И я не могу понять: почему так?



Почему люди стали игнорировать пандемию? Почему никто не боится? Мне говорят: просто устали от страха, невозможно постоянно бояться. Во-первых, возможно. Это вам скажет любой тревожный человек — мы постоянно чего-то боимся. Я лично боюсь пожаров, поэтому перед выходом из дома перекрываю газ и выключаю все из розеток (кроме холодильника, тут ничего не поделаешь), а потом три раза все проверяю. И воду проверяю, чтобы была выключена, просто за компанию. И дверь дергаю, чтобы проверить, что заперла.

