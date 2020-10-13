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Почему у больных коронавирусом пропадает обоняние и когда оно вернется? Объясняют врачи

Отсутствие запахов объясняют поражением нервных окончаний

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В среднем человек, больной коронавирусом, остаётся без обоняния не дольше, чем на неделю

В среднем человек, больной коронавирусом, остаётся без обоняния не дольше, чем на неделю

Потеря обоняния — самый безболезненный, но не самый приятный спутник коронавируса. В интернете описано множество способов возвращения запахов, равно как и страшных историй о том, как люди из-за ковида теряли обоняние навсегда. Чтобы окончательно разобраться, вопросы об этом симптоме мы задали экспертам.

1

Я не чувствую запахи. Это признак ковида?

Да, это один из ранних симптомов. Профессор Юрий Кротов говорит, что у пациентов с лёгкой формой коронавируса потерей обоняния иногда всё и ограничивается. Но не нужно надеяться на лёгкую форму, нужно сразу обращаться к врачам.

Юрий Кротов — завкафедрой отоларингологии ОмГМУ, профессор.

2

Почему вообще при ковиде пропадает обоняние?

В слизистой оболочке носа располагается окончание обонятельного нерва — обонятельный эпителий площадью около пяти квадратных сантиметров. Он собирает информацию о запахе, передаёт её в мозг, и там она обрабатывается. Когда вирус поражает этот эпителий, мы перестаём чувствовать запахи.

3

Надолго ли пропадает обоняние?

Всё индивидуально: для кого-то это может быть несколько дней, для кого-то — недель, а кто-то лишается обоняния на месяцы.

— Имеется два варианта: первый вариант, когда это носит промежуточный характер и держится 3–7 дней. Но есть пациенты, у которых это задерживается приблизительно до двух месяцев, — говорит Александр Чучалин.

Александр Чучалин — завкафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России», председатель Российского Респираторного Общества.

4

Оно полностью вернётся?

Как правило, оно восстанавливается полностью, но исключать ничего не приходится.

— Потеря обоняния наблюдается у 20% пациентов, к 60% из них обоняние возвращается в течение трех недель. Остальные случаи изучаются, — говорит доктор Борис Бриль.

Борис Бриль — анестезиолог-реаниматолог, ответственный за COVID-отделение в одной из израильских клиник во время первой волны.

5

Может ли обоняние вообще не вернуться?

На практике были единичные примеры потери обоняния из-за вирусных заболеваний, но не из-за коронавируса. Эта инфекция с нами недавно, пока сказать сложно.

6

Какие ещё осложнения могут быть при потере запахов?

Может пропасть ощущение вкуса, могут измениться вкусовые предпочтения. Но не обязательно.

— Иногда воспалительное поражение нервных окончаний слизистой носа сопровождается поражением нервных окончаний трех других нервов: блуждающего, глоссофарингеального и лицевого. Окончания этих нервов приходятся на латеральную часть языка и корень. Именно через эти нервы человек воспринимает вкус, — говорит Чучалин.

Но нужно понимать, что COVID-19 способен поражать все системы организма, поэтому говорить о том, что какие-то симптомы появятся обязательно, а какие-то можно исключить, было бы неправильно.

7

Поможет вернуть обоняние промывание носа морской водой?

Хуже от морской воды не будет. Но и лучше тоже — обоняние вернётся только тогда, когда восстановятся эпителии. Поэтому нужно лечить коронавирус.

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