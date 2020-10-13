Почему у больных коронавирусом пропадает обоняние и когда оно вернется? Объясняют врачи

Всё индивидуально: для кого-то это может быть несколько дней, для кого-то — недель, а кто-то лишается обоняния на месяцы.

— Имеется два варианта: первый вариант, когда это носит промежуточный характер и держится 3–7 дней. Но есть пациенты, у которых это задерживается приблизительно до двух месяцев, — говорит Александр Чучалин.

