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Власти рассказали, когда у областной больницы достроят вертолётную площадку для санавиации

В Ярославль будут доставлять сложных пациентов из районов

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Площадка должна быть готова к ноябрю этого года&nbsp;

Площадка должна быть готова к ноябрю этого года 

В Ярославле начали обустраивать вертолётную площадку

В Ярославле начали обустраивать вертолётную площадку, которая должна появиться у областной больницы. Власти планируют, что с помощью санавиации в Ярославль будут доставлять тяжёлых пациентов из районов области. Площадка у областной больницы должна быть готова к ноябрю этого года.

Видео: Дмитрий Миронов / Vk.com

— Другую площадку сделаем в рамках нацпроекта в Переславле-Залесском — там проходит трасса M-8, и в случае аварии пострадавших можно будет оперативно доставить в Ярославль или федеральные медицинские центры. Сейчас проектно-сметная документация на объект проходит госэкспертизу, — уточнил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Губернатор также сказал, что подрядчик, который будет заниматься перевозкой пациентов, пока не найден. Власти планируют заняться поиском в 2021 году.

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вертолётсанавиация
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