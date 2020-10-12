Власти рассказали, когда у областной больницы достроят вертолётную площадку для санавиации

В Ярославле начали обустраивать вертолётную площадку
В Ярославле начали обустраивать вертолётную площадку, которая должна появиться у областной больницы. Власти планируют, что с помощью санавиации в Ярославль будут доставлять тяжёлых пациентов из районов области. Площадка у областной больницы должна быть готова к ноябрю этого года.
Видео: Дмитрий Миронов / Vk.com
— Другую площадку сделаем в рамках нацпроекта в Переславле-Залесском — там проходит трасса M-8, и в случае аварии пострадавших можно будет оперативно доставить в Ярославль или федеральные медицинские центры. Сейчас проектно-сметная документация на объект проходит госэкспертизу, — уточнил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Губернатор также сказал, что подрядчик, который будет заниматься перевозкой пациентов, пока не найден. Власти планируют заняться поиском в 2021 году.