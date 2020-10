Учёные рассказали, сколько коронавирус держится на коже человека

Эксперименты также показали, что количество вируса можно уменьшить в 100 раз, даже если просто помыть руки под проточной водой. Если добавить мыло и мыть хотя бы 15 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов. Эффект еще больше повысится в случае обработки вымытых рук спиртовым антисептиком, утверждают специалисты университета. Обработка 80-процентным этанолом позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить все коронавирусы.



Ранее ученые также рассказывали, сколько живет коронавирус на различных поверхностях. The New England Journal of Medicine публиковала исследование, согласно которому вирус может держаться на разных поверхностях от трех часов до трех дней.