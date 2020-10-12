Учёные рассказали, сколько коронавирус держится на коже человека

Коронавирус может жить на коже человека и представлять опасность в среднем около девяти часов, что примерно в пять раз превышает такой же показатель у вирусов гриппа. К такому заключению пришли исследователи из японского Медицинского университета Киото, сообщает ТАСС.



Чтобы установить это, исследователи поместили на образцы кожи человека примерно по 100 тысяч образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов. Учёные следили за тем, как быстро вирусы исчезают. Грипп в итоге пропадал с кожи человека через один-два часа, а вот коронавирусы держались на ней до одиннадцати часов, а в среднем — девять.

