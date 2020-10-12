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Учёные рассказали, сколько коронавирус держится на коже человека

В пять раз дольше, чем грипп

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Даже мытьё рук без мыла способно избавить от части вирусов

Даже мытьё рук без мыла способно избавить от части вирусов

Коронавирус может жить на коже человека и представлять опасность в среднем около девяти часов, что примерно в пять раз превышает такой же показатель у вирусов гриппа. К такому заключению пришли исследователи из японского Медицинского университета Киото, сообщает ТАСС.

Чтобы установить это, исследователи поместили на образцы кожи человека примерно по 100 тысяч образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов. Учёные следили за тем, как быстро вирусы исчезают. Грипп в итоге пропадал с кожи человека через один-два часа, а вот коронавирусы держались на ней до одиннадцати часов, а в среднем — девять.

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Эксперименты также показали, что количество вируса можно уменьшить в 100 раз, даже если просто помыть руки под проточной водой. Если добавить мыло и мыть хотя бы 15 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов. Эффект еще больше повысится в случае обработки вымытых рук спиртовым антисептиком, утверждают специалисты университета. Обработка 80-процентным этанолом позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить все коронавирусы.

Ранее ученые также рассказывали, сколько живет коронавирус на различных поверхностях. The New England Journal of Medicine публиковала исследование, согласно которому вирус может держаться на разных поверхностях от трех часов до трех дней.

Дольше всего вирус живет на изделиях из стали и пластика

Дольше всего вирус живет на изделиях из стали и пластика

Также на днях учёные назвали несколько новых симптомов коронавируса. Среди них мышечные боли и повышенная утомляемость.

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