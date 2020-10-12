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В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Снова помогут удаленка и каникулы

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Ограничительные меры начали вводить еще в конце сентября

Ограничительные меры начали вводить еще в конце сентября

Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в конце октября

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по заболеваемости COVID-19. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА «Новости» заявила, что на это уйдет 10–20 дней.

— Возможно, это произойдет в течение следующих 10–20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября, — цитирует Пшеничную агентство.

Она объяснила такой прогноз тем, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, многие работники уже отправились на удаленку, а школьники — на каникулы. Всё это должно замедлить темпы прироста новых случаев, но результат будет заметным не сразу — должно пройти минимум полтора инкубационных периода.

Сейчас в России ежедневно выявляют более десяти тысяч заболевших. Вчера оперштаб сообщил о 13 634 выявленных случаях за сутки.

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