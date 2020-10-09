У лекарства от коронавируса нашли новую побочку — «внезапный бег». Мы узнали, что это

Сегодня стало известно о новых побочных эффектах препарата фавипиравир, который применяется в России в качестве лекарства от коронавируса. Речь о возможных моторных нарушениях, в частности — падениях. Кроме того, в СМИ появилась информация о таких побочных эффектах как «внезапный бег» и «ночные блуждания». Разбираемся, что это значит.

На возможность появления моторных нарушений обратили внимание авторы «Мониторинга безопасности применения фавипиравира: управление рисками развития нежелательных лекарственных реакций в клинической практике», который подготовил информационный центр «ФармаCOVID». Документ ссылается на инструкцию к японскому лекарству от гриппа «Авиган», размещенную на сайте Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) — японского учреждения, которое следит за качеством медикаментов. «Авиган» — оригинальное лекарство, действующим веществом в котором собственно и является фавипиравир. Как и в отечественных препаратах «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир», применяющихся для лечения коронавирусной инфекции.