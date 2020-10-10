Топ-5 заблуждений о ковиде, великом и ужасном: хит-парад от иммунолога

Уже больше полугода мы живем в эпоху пандемии COVID-19 и волей-неволей имеем дело с тем, что этот вирус стал главной темой для обсуждения. Информации много, но врачи говорят, что у обывателей представления об особенностях вируса часто сильно расходятся с реальностью.

Иммунолог Анна Петухова рассказала, от каких расхожих заблуждений о COVID-19 врачам хочется рыдать. Она составила топ-5 мифов о коронавирусе.

5-е место: «Надо поднимать иммунитет, тогда ковид не страшен»

А как на самом деле?



А на самом деле иммунологи нашего Центра плачут (а иногда и рыдают), когда слышат эту фразу. Друзья, нельзя поднять то, что не опускалось! Иммунитет исчезает из организма с последним вздохом и ударом сердца.

