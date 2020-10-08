Как будто мы снова в марте: Минздрав посоветовал россиянам оставаться в выходные дома

Помощник главы федерального Минздрава Алексей Кузнецов порекомендовал россиянам остаться дома в эти выходные, передает «Интерфакс». Заявление было сделано в ходе пресс-конференции. Кузнецов отметил, что в ряде регионов сейчас идет рост случаев коронавирусной инфекции.
— Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно, — заявил Алексей Кузнецов.
Под «оставаться дома» чиновник имел в виду воздержание от походов в гости, посещения публичных мероприятий и поездок в общественном транспорте.
— Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе — COVID-19. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших, — цитирует Кузнецова агентство.
За минувшие сутки в России зарегистрировано
— Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна, — заявила Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».