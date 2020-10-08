Студентам театрального института пришлось делать платные тесты, чтобы выписаться из ковид-больницы

Студенты ярославского театрального института пожаловались, что больше трёх недель не могут получить результаты теста на коронавирус.
— Началось все с того, что ещё в начале сентября у нас на курсе заболел мальчик, — рассказала студентка театрального института, попросившая не называть её имя. — Он почувствовал себя плохо, пошёл к врачу, но врач сказал, что это просто ОРВИ, и отправил его лечиться в общежитие института. Но он заподозрил неладное, когда перестал чувствовать вкус и запахи. Студент сам решил сдать тест на коронавирус. Результат оказался положительным, и студента сразу увезли в больницу.
К этому времени ещё несколько человек в общежитии почувствовали недомогание.
— Примерно у трети нашего курса начался насморк, поднялась температура, — рассказала девушка. — После этого к нам пришёл декан и сказал, что нас увозят. Тех, кто плохо себя чувствует — в инфекционку, тех, у кого нет никаких признаков заболевания, но кто контактировал, в том числе и меня, — в обсерватор — больницу на Маяковского. В результате ребятам, которые попали в больницу, сделали по три теста и буквально через 1,5 недели выписали. У них уже всё было хорошо, они были здоровы. А мы, кто попал в обсерватор, провели там три недели и так и не узнали результаты своих тестов. Некоторых ребят это очень сильно не устраивало, они писали жалобы в Роспотребнадзор, органы здравоохранения. После этого им пришли результаты. Оказалось, что у троих девочек тест положительный. Их увезли в больницу в Тутаев, одна до сих пор там. По их словам, условия там жуткие — девочек положили в палаты в бабушкам, которые кашляли, чихали — болели ковидом в тяжёлой форме, а девочки уже к этому времени поправились. Им пришлось сдавать платные тесты, чтобы их побыстрее взяли, не ждать долго результатов и побыстрее выписаться из больницы.
Тех, кто остался в обсерваторе, через несколько дней отправили в Гаврилов-Ям.
— Нам сказали, что обсерватор опять переделывают в больницу и везут туда больных с симптомами коронавируса, — рассказала студентка. — Они сказали, что у них другого выбора, кроме как отправить нас в санаторий «Сосновый бор», потому что наших результатов из лаборатории на Войнова не пришло, и выписать нас не могут. Нам пришлось также делать платные тесты, чтобы выписаться. Уже в «Сосновом бору» нам взяли новые мазки, вечером того же дня сообщили результаты, и мы смогли выписаться.
По словам девушки, студенты до сих пор не получили результатов теста, который им делали 11 сентября.
Напомним, в сентябре из-за угрозы распространения коронавируса вуз перевели на дистанционное обучение, вернуться в обычному процессу обучения в театральном институте планировали с начала октября.
— Шесть курсов учатся, а три сидят на дистанте, — рассказали сотрудники ЯГТИ. — Студенты ходят в поликлинику, где сдавали анализы, но там все разводят руками — результаты не приходят. Преподаватели, чтобы ускорить процесс, сдали тесты платно.