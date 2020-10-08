Студентам театрального института пришлось делать платные тесты, чтобы выписаться из ковид-больницы

К этому времени ещё несколько человек в общежитии почувствовали недомогание.



— Примерно у трети нашего курса начался насморк, поднялась температура, — рассказала девушка. — После этого к нам пришёл декан и сказал, что нас увозят. Тех, кто плохо себя чувствует — в инфекционку, тех, у кого нет никаких признаков заболевания, но кто контактировал, в том числе и меня, — в обсерватор — больницу на Маяковского. В результате ребятам, которые попали в больницу, сделали по три теста и буквально через 1,5 недели выписали. У них уже всё было хорошо, они были здоровы. А мы, кто попал в обсерватор, провели там три недели и так и не узнали результаты своих тестов. Некоторых ребят это очень сильно не устраивало, они писали жалобы в Роспотребнадзор, органы здравоохранения. После этого им пришли результаты. Оказалось, что у троих девочек тест положительный. Их увезли в больницу в Тутаев, одна до сих пор там. По их словам, условия там жуткие — девочек положили в палаты в бабушкам, которые кашляли, чихали — болели ковидом в тяжёлой форме, а девочки уже к этому времени поправились. Им пришлось сдавать платные тесты, чтобы их побыстрее взяли, не ждать долго результатов и побыстрее выписаться из больницы.

