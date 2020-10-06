Мы что, остываем? Почему бесконтактные термометры показывают низкую температуру и зачем они тогда нужны

1
Бесконтактные термометры врут?
Врут не врут, но ошибиться могут. Из всех они самые неточные: погрешность измерения может быть до одного градуса даже при соблюдении всех правил, а если нарушается расстояние от кожи человека до прибора, то ещё больше.
2
Тогда почему их используют?
Дистанционные термометры выполняют свою главную задачу — позволяют выявить тех, у кого действительно высокая температура.
— Дело в том, что когда у человека повышенная температура, лихорадка, то кожные сосуды расширяются, чтобы отдавать тепло, поэтому температура даже в области лба будет уже повышена, — объясняет Елена Баранова.
Елена Баранова — практикующий врач-терапевт центра семейной медицины, стаж работы — 28 лет.
Так что если температура выше 38 °С, как и бывает при коронавирусной инфекции, когда человек опасен, заразен для окружающих, то термометр её обнаружит. Но желательно, конечно, чтобы его при этом правильно использовали.
3
Как правильно измерять температуру бесконтактно?
Баранова объясняет, что измерять температуру нужно на расстоянии 3–8 сантиметров. Прибор нужно держать около секунды над участком кожи, где близко расположены сосуды, — это лоб, мочка уха или рука.
4
Когда показывает низкую температуру?
Во-первых, такое может произойти, если неправильно держать прибор для дистанционного измерения температуры. Во-вторых, повлиять на результат может погода.
— В прохладную погоду сосуды кожных покровов, в том числе и в коже на лбу, сужаются для того, чтобы человек меньше терял тепло. Соответственно, температура кожи лба будет ниже, чем в подмышечной впадине. Если требуется дистанционное измерение температуры тела, надежнее измерять её не в середине лба, а в области виска, потому что там проходит крупная артерия и показания будут ближе к истинной температуре тела. Конечно, ещё точнее результат при измерении температуры в подмышечной впадине, но мы не можем делать это бесконтактно, — уточняет терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк.
Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет.
5
То есть можно не обращать внимание на низкую температуру?
Не всегда. Если вы измеряете температуру в теплом помещении и по старинке, в подмышечной впадине и она всё равно ниже нормы, то это тревожный знак. Гипотермией считаются значения ниже 35 °C. Если такая температура держится в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу, тем более если это сопровождается плохим самочувствием.
6
О каких болезнях может говорить низкая температура?
Всего не перечислить. Гипотермия может быть при вирусно-бактериальных инфекциях, выраженной интоксикации, инсультах и нарушении кровообращения в определенных зонах мозга, при онкологических заболеваниях, болезни Паркинсона, анемии, рассеянном склерозе и других заболеваниях.
— Температура тела может быть пониженной и на фоне приёма ряда лекарственных препаратов: бета-блокаторов, нейролептиков, снотворных, некоторых антидепрессантов, — перечисляет Варвара Веретюк.
7
А при коронавирусе бывает низкая температура?
Пониженная температура может быть и при COVID-19, но это нетипичная температурная реакция для данного заболевания.
— Лихорадка намного более характерна, поэтому снижение температуры редко может быть при лёгких, стёртых формах либо, наоборот, в терминальном состоянии, то есть перед смертью. После перенесённой инфекции часто наступает астеновегетативный синдром, одно из проявлений которого как раз гипотермия, — говорит Андрей Поздняков.
Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь».
О том, по каким еще симптомам можно отличить коронавирус от гриппа или ОРВИ, можно прочитать в этом материале. А вот здесь — о том, почему еще может держаться температура 37 градусов.
Но даже если вы видите у себя один из симптомов, ни в коем случае не спешите самостоятельно ставить себе диагноз, в любой ситуации обращайтесь к врачу.