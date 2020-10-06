Мы что, остываем? Почему бесконтактные термометры показывают низкую температуру и зачем они тогда нужны

Дистанционные термометры выполняют свою главную задачу — позволяют выявить тех, у кого действительно высокая температура.



— Дело в том, что когда у человека повышенная температура, лихорадка, то кожные сосуды расширяются, чтобы отдавать тепло, поэтому температура даже в области лба будет уже повышена, — объясняет Елена Баранова.



Елена Баранова — практикующий врач-терапевт центра семейной медицины, стаж работы — 28 лет.



Так что если температура выше 38 °С, как и бывает при коронавирусной инфекции, когда человек опасен, заразен для окружающих, то термометр её обнаружит. Но желательно, конечно, чтобы его при этом правильно использовали.

