Разработчик вакцины от коронавируса заявил, что летальность COVID-19 выше, чем у гриппа

Директор НИИ Гамалеи, где разрабатывали отечественную вакцину от коронавируса, Александр Гинцбург оценил летальность коронавирусной инфекции. В интервью на Первом канале он заявил, что она гораздо выше, чем у гриппа, с которым COVID-19 часто сравнивают.

— Если оценивать ее по аналогии с вирусом гриппа, когда мы не учитываем просто зараженных, а учитываем тех, кто всё-таки обратился к врачу, то летальность вообще-то здесь порядка 8%. Гораздо больше, чем у гриппа, получается, — заявил Гинцбург.