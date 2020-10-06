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Хуже было только в мае: за сутки коронавирусом заразились 11 615 россиян

Публикуем последние данные федерального оперштаба

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Число зараженных коронавирусом продолжает ежедневно расти, однако официально о второй волне в России не объявляют

Число зараженных коронавирусом продолжает ежедневно расти, однако официально о второй волне в России не объявляют

В России за сутки выявили 11 615 зараженных коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб. В предыдущий раз аналогичный суточный прирост фиксировали весной — 11 мая в стране зарегистрировали 11 656 случаев COVID-19.

На сегодняшний день в России официально 1 237 504 случая коронавируса. За минувшие сутки 188 человек скончались (21 663 человека с начала пандемии), 6252 человека выписаны из больниц (всего — 988 576).

Статистика по коронавирусу в одной картинке

Статистика по коронавирусу в одной картинке

Под наблюдением медиков остаются 234,3 тысячи человек, у них подозрение на коронавирус. Как сообщает Роспотребнадзор, сделано более 48,3 миллиона тестов на COVID-19, только за последние сутки проведено 295 тысяч исследований. По данным ведомства, Россия занимает 43-е место по заболеваемости коронавирусом в пересчете на 100 тысяч жителей и 105-е место по уровню летальности.

В мире же, по подсчетам специалистов университета Хопкинса, зафиксировано 35,5 миллиона заражений новой коронавирусной инфекцией. В лидерах по-прежнему США, где 7,5 миллиона случаев. На втором месте Индия — 6,7 миллиона зараженных. На третьем — Бразилия, где 4,9 миллиона случаев. Россия в этом рейтинге находится на четвертом месте.

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