Хуже было только в мае: за сутки коронавирусом заразились 11 615 россиян

В России за сутки выявили
На сегодняшний день в России официально
Под наблюдением медиков остаются 234,3 тысячи человек, у них подозрение на коронавирус. Как сообщает Роспотребнадзор, сделано более 48,3 миллиона тестов на COVID-19, только за последние сутки проведено 295 тысяч исследований. По данным ведомства, Россия занимает 43-е место по заболеваемости коронавирусом в пересчете на 100 тысяч жителей и 105-е место по уровню летальности.
В мире же, по подсчетам специалистов университета Хопкинса, зафиксировано 35,5 миллиона заражений новой коронавирусной инфекцией. В лидерах по-прежнему США, где 7,5 миллиона случаев. На втором месте Индия — 6,7 миллиона зараженных. На третьем — Бразилия, где 4,9 миллиона случаев. Россия в этом рейтинге находится на четвертом месте.