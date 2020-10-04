4 октября воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
usd 78.09
eur 91.58
Тема дняУбитых маньяком девочек похоронили

Все новости

Все новости

Снижения нет: в оперштабе рассказали, сколько ещё человек за сутки заболели коронавирусом

Данные по COVID-19 в Ярославской области на 4 октября

652
3Обсудить

Поделиться

Новые пробы показали новые заражения

Новые пробы показали новые заражения

В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели еще 60 человек

Федеральный оперштаб выдал новые данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области.

— В‌ ‌Ярославской‌ ‌области‌ ‌+60,‌ ‌всего‌ 8820‌,‌ ‌новых‌ ‌выздоровевших‌ ‌10,‌ ‌летальных‌ ‌0,‌ ‌всего‌ 8218 ‌и‌ ‌46 соответственно, — уточнили в проектном офисе информационного центра по коронавирусу.

Ситуация с коронавирусом становится всё боле напряженной — в целом по России цифры выросли до майских. В связи с такой тенденцией обращение к жителям области выпустил губернатор. Глава региона заявил, что в случае необходимости будут приняты жёсткие меры.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!