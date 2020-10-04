Снижения нет: в оперштабе рассказали, сколько ещё человек за сутки заболели коронавирусом

Федеральный оперштаб выдал новые данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области.

— В‌ ‌Ярославской‌ ‌области‌ ‌+60,‌ ‌всего‌ 8820‌,‌ ‌новых‌ ‌выздоровевших‌ ‌10,‌ ‌летальных‌ ‌0,‌ ‌всего‌ 8218 ‌и‌ ‌46 соответственно, — уточнили в проектном офисе информационного центра по коронавирусу.

Ситуация с коронавирусом становится всё боле напряженной — в целом по России цифры выросли до майских. В связи с такой тенденцией обращение к жителям области выпустил губернатор. Глава региона заявил, что в случае необходимости будут приняты жёсткие меры.