В аптеках появилось российское лекарство от коронавируса: что это такое и кому его нельзя

В 2020 году начались исследования фавипиравира как лекарства от коронавируса. В России он впервые появился в мае под торговым названием «Авифавир» и был рекомендован для лечения в стационаре.



— В январе 2020 года в Китае было проведено открытое нерандомизированное исследование фавипиравира при лечении COVID-19 в сравнении с комбинацией лопинавир+ритонавир. В группе фавипиравира медиана времени до элиминации (выведение из клеток. — Прим. ред.) вируса составила 4 дня и была значительно меньше, чем в группе сравнения (11 дней), — значится в рекомендациях Минздрава.



Позднее японские ученые заявили, что результаты исследования не достигли статистической значимости. Об этом пишет Reuters. Однако в России провели собственное клиническое исследование. В нем участвовали 168 пациентов с легким и средним течением COVID-19.

— Частота достижения клинического улучшения на 7-й день терапии в группе пациентов, получавших фавипиравир, была практически в 1,5 раза больше, чем в группе сравнения. Доля пациентов с элиминацией вируса в 3 и 5-й дни терапии была выше в группе лечения фавипиравиром, что свидетельствовало о более раннем наступлении элиминации при применении препарата, — говорится в рекомендациях Минздрава

