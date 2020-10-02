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В Кремле рассказали, планируется ли снова вводить нерабочие дни в России

Решение примет оперштаб

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Офисы могут снова опустеть, если так решит оперштаб

Офисы могут снова опустеть, если так решит оперштаб

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня ответил на вопросы о возможном введении строгой изоляции в связи с ростом количества заболевших COVID-19. Он заявил, что пока на федеральном уровне это не обсуждается, в регионах принимаются все необходимые меры.

Отвечая на уточняющий вопрос «Интерфакса» о планах Кремля по введению режима самоизоляции и нерабочих дней, Песков заявил, что не Кремль принимает это решение.

— Правительственный штаб, который и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможного сценария развития выступает с какими-то предложениями, — сказал он.

СЮЖЕТ

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Позднее о возможных противоэпидемических мерах высказалась вице-премьер РФ и глава оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова.

— У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся, — цитирует Голикову РИА «Новости».

Она также заявила, что большинство заболевших не соблюдали меры безопасности.

За последние сутки в России было выявлено более девяти тысяч зараженных коронавирусом. Всего с начала эпидемии болезнь диагностировали у 1 194 643 человек. На днях мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, которым обязал столичные компании отправить обратно на удаленку 30 процентов сотрудников.

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Дмитрий ПесковТатьяна Голиковасамоизоляциянерабочие дникоронавирус
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