«Количество пациентов растет»: главврач Коммунарки дал прогноз по коронавирусу

При этом Проценко отметил, что если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет (меньше 15%), то сейчас их уже 20–25%, а в отделениях интенсивной терапии — более 80%.



— И среди тех, кто находится на ИВЛ, тоже более 80% людей 65+. Это цифры по нашей больнице, но тенденция во всех стационарах схожая, — отметил врач. — Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что COVID-19 — это действительно опасно. А ведь прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1500 человек в Москве, это реально много, но их может стать еще больше.



Денис Проценко еще раз напомнил о мерах безопасности: носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом (как врачи учили всех еще весной), держать социальную дистанцию в 1,5–2 метра, не встречаться большими компаниями и переходить на удаленную работу, если есть такая возможность.



— И самое важное — сделайте прививку от гриппа. Этим вы серьезно защитите свое здоровье. Да, я привился! И вам рекомендую. Решение за вами, — заключил Проценко.

