Вирусолог назвал основную ошибку заразившихся коронавирусом

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Виктор Зуев назвал главную ошибку заразившихся коронавирусом. По его мнению, это самолечение. Об этом он сообщил в эфире радио «Национальная служба новостей».
— Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека, — заявил Виктор Зуев.
При этом его коллега, вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что лечиться от коронавирусной инфекции можно дома.
— Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи — это уже для больницы, — объяснил Альштейн.
В России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано почти 1,2 миллиона случаев заражения
По информации университета Хопкинса, в мире на утро 1 октября зарегистрировано почти 33,9 миллиона случаев заболевания, больше миллиона человек скончались.