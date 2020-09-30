Не ваш размер: мама обездвиженной девочки рассказала, как выбивала спецколяску

В июне 2020 женщина подала заявление на новую коляску. 16 августа заявку поставили на учёт.

— В фонде мне сказали, что никто нам ничего не купит. Мол, с колясок с заявленными характеристиками просто не существует. После этого я написала заявление в аппарат президента и в прокуратуру. А в фонде начали шевелиться только после того, как я стала рассказывать о ситуации в соцсетях, — добавила Ольга.

В фонде соцстрахования на этот счёт другое мнение.

— В 2019 году фонд социального страхования приобрел коляску в соответствии с параметрами индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Спустя менее чем 5 месяцев женщина обратилась в фонд и сказала, что коляска не подходит по антропометрическим показателям (ребенок вырос. — Прим. ред.). Мы провели экспертизу и выяснили, что это действительно так, — объяснили порталу 76.RU в фонде.



В июне этого года мама девочки принесла в фонд новую индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Соответственно, характеристики коляски тоже были новые.