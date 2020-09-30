Не ваш размер: мама обездвиженной девочки рассказала, как выбивала спецколяску

Ярославна не может добиться от властей коляски для дочери-инвалида
В Ярославле женщина пожаловалась, что не может получить от властей специальную коляску для дочери-инвалида. Дочка Ольги Ивановой тяжело больна — ее мышцы настолько слабы, что девочка не может самостоятельно сидеть.
По закону, малышке должны предоставить специальную коляску, но фонд социального страхования Ярославской области этого не делает. Загвоздка заключается в индивидуальных характеристиках, которыми должна обладать коляска.
— В 2019 году нам выдали коляску. Мне, честно, даже в голову не пришло её замерить. Через несколько месяцев она стала нам мала. Оказалось, что предоставленная коляска была выдана с нарушениями технических характеристик. Из-за этого и стала мала, — рассказала Ольга Иванова.
В июне 2020 женщина подала заявление на новую коляску. 16 августа заявку поставили на учёт.
— В фонде мне сказали, что никто нам ничего не купит. Мол, с колясок с заявленными характеристиками просто не существует. После этого я написала заявление в аппарат президента и в прокуратуру. А в фонде начали шевелиться только после того, как я стала рассказывать о ситуации в соцсетях, — добавила Ольга.
В фонде соцстрахования на этот счёт другое мнение.
— В 2019 году фонд социального страхования приобрел коляску в соответствии с параметрами индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Спустя менее чем 5 месяцев женщина обратилась в фонд и сказала, что коляска не подходит по антропометрическим показателям (ребенок вырос. — Прим. ред.). Мы провели экспертизу и выяснили, что это действительно так, — объяснили порталу 76.RU в фонде.
В июне этого года мама девочки принесла в фонд новую индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Соответственно, характеристики коляски тоже были новые.
— Позже выяснилось, что кресел-колясок с указанными характеристиками просто не существует. Фонд направил письмо в бюро медико-социальной экспертизы чтобы там изменили технические параметры кресло-коляски на реальные. Мы ведь от них не отказываемся. Просто нужны новые параметры, — добавили в фонде.