И это не потолок: в России за сутки зафиксировали больше 9 тысяч заражений коронавирусом

В России стремительный суточный прирост больных коронавирусом, в принципе, был ожидаем — об этом ранее заявили представители Минздрава и Роспотребнадзора. По данным экспертов, рост продолжится в октябре, а в ноябре страна выйдет на плато. При этом РИА «Новости» со ссылкой на эксперта-вирусолога пишут, что показатели по коронавирусу осенью могут достичь максимум 11 тысяч новых случаев в сутки. Весной, напомним, максимум было 11 656 заражений в сутки.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отметил, что в больницах регионов из 129 тысяч коек, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией, заняты 89%.



— В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости в случае роста заболеваемости дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом, — сказал Кузнецов в беседе с ТАСС, добавив, что врачи призывают россиян не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры предосторожности и санитарной гигиены.

