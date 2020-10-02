2 октября пятница
СЕЙЧАС +14°С
usd 77.28
eur 90.72
СрочноРастёт число пациентов в ковид-больницах

Все новости

Все новости

И это не потолок: в России за сутки зафиксировали больше 9 тысяч заражений коронавирусом

Публикуем последние данные федерального оперштаба

796
2Обсудить

Поделиться

По самым оптимистичным прогнозам, на новое плато по коронавирусу Россия выйдет в ноябре

По самым оптимистичным прогнозам, на новое плато по коронавирусу Россия выйдет в ноябре

В России продолжает расти число больных коронавирусом — за последние сутки в регионах зафиксировано 9 412 новых случаев. С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1 194 643 человек, передает федеральный оперштаб. За сутки скончались 186 человек (всего — 21 077), выздоровели 6 054 человека (всего — 970 296).

В мировом рейтинге, который ведут аналитики американского университета Хопкинса, Россия занимает четвертое место. На первом — США (7,3 миллиона случаев). Сегодня утром стало известно, что коронавирусом заразились президент Штатов Дональд Трамп и первая леди страны. На втором месте в рейтинге Хопкинса находится Индия (6,4 миллиона), на третьем — Бразилия (4,8 миллиона зараженных). Всего на планете зафиксировано больше 34 миллионов случаев коронавирусной инфекции.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В России стремительный суточный прирост больных коронавирусом, в принципе, был ожидаем — об этом ранее заявили представители Минздрава и Роспотребнадзора. По данным экспертов, рост продолжится в октябре, а в ноябре страна выйдет на плато. При этом РИА «Новости» со ссылкой на эксперта-вирусолога пишут, что показатели по коронавирусу осенью могут достичь максимум 11 тысяч новых случаев в сутки. Весной, напомним, максимум было 11 656 заражений в сутки.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отметил, что в больницах регионов из 129 тысяч коек, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией, заняты 89%.

— В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости в случае роста заболеваемости дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом, — сказал Кузнецов в беседе с ТАСС, добавив, что врачи призывают россиян не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры предосторожности и санитарной гигиены.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МинздравРоспотребнадзорплатокоронавируспандемия коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!