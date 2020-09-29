И у мужчин это тоже бывает? 6 наивных вопросов врачу о ПМС

В том числе, но не только. Симптомы разнообразны, но их объединяет одно — они появляются в период именно перед менструацией, за 2–14 дней. И проходят с ее наступлением. Да, если это ПМС, то в первый же день должно «отпустить».



— Это те самые перепады настроения, может быть раздражительность, повышенная агрессивность, депрессия в легкой степени, беспокойство. Может снижаться интерес к семье. Могут быть перепады аппетита. Это может быть вздутие живота, увеличение веса до 2 килограммов за счет отеков, даже размер одежды может меняться. Болезненная грудь, головные боли, проблемы со сном. Как правило, это не больше 5–7 дней, и все это проходит с началом менструации, — говорит Динара Березина.

