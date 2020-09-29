И у мужчин это тоже бывает? 6 наивных вопросов врачу о ПМС

1
ПМС — это когда она злая?
В том числе, но не только. Симптомы разнообразны, но их объединяет одно — они появляются в период именно перед менструацией, за
— Это те самые перепады настроения, может быть раздражительность, повышенная агрессивность, депрессия в легкой степени, беспокойство. Может снижаться интерес к семье. Могут быть перепады аппетита. Это может быть вздутие живота, увеличение веса до 2 килограммов за счет отеков, даже размер одежды может меняться. Болезненная грудь, головные боли, проблемы со сном. Как правило, это не больше
2
Хочется мороженого и картошку фри: это ПМС или беременность?
Нет правильного ответа. Некоторые женщины аппетит во время ПМС теряют, но в основном, по словам доктора, наоборот, хотят есть, причем чего-то такого неправильного: сладкого, жирного.
— Это влияние прогестерона. Такое бывает и на ранних сроках беременности. Прогестерон часто усиливает аппетит. Может влиять и инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Перед менструацией может быть, конечно, не истинная инсулинорезистентность (приводит к повышенной концентрации инсулина. — Прим. ред.), но колебания, которые опять же вызывают аппетит, — объясняет акушер-гинеколог.
3
Это болезнь?
Это реакция организма на гормональные колебания, столкнуться с которой может каждая здоровая женщина.
— Это не говорит о каком-то нездоровье, только о высокой чувствительности. У женщины может быть высокая чувствительность к колебанию гормонов, потому что суть ПМС в том, что мы таким образом реагируем на гормональные колебания. То есть женщины, которые принимают комбинированные контрацептивы, они не ощущают ПМС, потому что у них нет гормональных колебаний, — объясняет Динара Березина.
4
А почему говорят, что это редкое заболевание?
Из-за путаницы между предменструальным синдромом и предменструальным дисфорическим расстройством. Последнее — тяжелая форма, которая, по словам Березиной, встречается не более чем у 10% женщин. Отличить одно от другого может только врач, но есть несколько звоночков, когда к нему пора обратиться. Во-первых, если симптомов раньше не было, а потом они появились. Во-вторых, если симптомы ПМС таковы, что ухудшают качество жизни. Например, женщина начинает срываться на близких и портить отношения. В-третьих, если симптомы не проходят.
— Это один из очень важных моментов, потому что, если женщина испытывает все те же симптомы, но в первой фазе цикла, — это уже не ПМС. Тут очень важен дифференциальный диагноз, потому что это может быть не ПМС, а, например, какое-то психическое расстройство или патология щитовидной железы. Конечно, если это все беспокоит, необходима консультация гинеколога, чтобы понять, это ПМС или нет, — говорит доктор.
5
ПМС лечится?
Поддается коррекции. Правда, на волшебную таблетку можно не рассчитывать — первым делом заставят пересмотреть образ жизни.
— Очень важно высыпаться, ночью происходит выработка большого количества гормонов, если не спим, механизм нарушается. Поэтому начинаем с того, что вовремя ложимся спать и высыпаемся. Дальше — физическая нагрузка. Есть крупные исследования, которые показали эффективность йоги, аэробной нагрузки, такой как бег или плавание. Диета тоже важную роль играет: здоровое питание, богатый рацион. Нужно ограничить соль, потому что в период ПМС она будет способствовать вздутию и отекам. Если все это не помогает, мы используем гормональные контрацептивы, а если и они не помогают, антидепрессанты. Но это в самых сложных ситуациях, — объясняет Динара Березина.
6
Говорят, есть «мужской ПМС». Это правда?
У мужчин нет месячных циклических колебаний. Но могут проявляться схожие симптомы, когда наступает естественное старение и начинает снижаться уровень тестостерона.
— Как у женщин есть менопауза, так и у мужчин андропауза. У них тоже могут быть колебания настроения, набор веса. Но это происходит один раз в возрасте естественного старения, в среднем в 55 лет, может быть по-разному, — говорит Березина.