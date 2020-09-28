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В России за сутки выявили больше 8 тысяч случаев коронавируса. Такого не было с середины июня

Публикуем данные федерального оперштаба

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Рост заболеваемости связывают с завершением сезона отпусков и формированием рабочих коллективов

Рост заболеваемости связывают с завершением сезона отпусков и формированием рабочих коллективов

В России за сутки выявили коронавирус у 8 тысяч человек

В России продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 8135 человек. За восемь тысяч число вновь выявленных случаев перевалило впервые с 16 июня. Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1 159 573 пациентов.

Также за минувшие сутки в России зафиксировали 61 летальный исход (накануне — 99), 2702 человека полностью выздоровели. Всего же с начала пандемии от коронавируса умерли 20 385 человек, выздоровели 945 920 человек.

Рост заболеваемости продолжается уже около месяца, в Минздраве его связывают с формированием осенью новых коллективов, завершением сезона отпусков и увеличением нагрузки на транспорт. Главную обеспокоенность специалистов вызывает массовое «ослабление» режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Об этом сообщал ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

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По данным университета Хопкинса, где собирают статистику с других стран, в мире зафиксировано больше 33 млн случаев коронавируса. Лидируют Штаты, где диагноз поставлен более 7 млн человек. На втором месте Индия, где 6 млн случаев коронавируса, на третьем — Бразилия (4,7 млн случаев). Россия в этом рейтинге занимает четвертое место. От коронавируса на планете скончались 997 777 человек, выздоровели — почти 23 миллиона.

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