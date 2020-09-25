Самоизоляция возвращается? Как меняются коронавирусные ограничения в регионах и что будет дальше

В Москве с понедельника снова вводят коронавирусные ограничения: сегодня мэр столицы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому люди старше 65 лет снова отправляются в самоизоляцию, а компании должны разогнать сотрудников обратно на удаленку. Решение связано с ростом заболеваемости в Москве.
Как показала первая волна распространения COVID-19, столица в ограничениях задает тренды — за ней следуют и остальные регионы. Не исключено, что и в этот раз будет так же — заболеваемость растет и в целом по России. Сегодня оперштаб отчитался о 7212 вновь выявленных случаях заражения коронавирусом. Ровно месяц назад, 25 августа, речь шла о 4696 зараженных за сутки.
Когда росла заболеваемость весной, самые строгие ограничения после Москвы ввели в Нижнем Новгороде. Что неудивительно: Нижегородская область на четвертом месте среди регионов по общему числу заболевших с начала эпидемии (здесь можно посмотреть данные по всем). Обогнали ее, помимо столицы, Московская область и Санкт-Петербург. В пятерку «лидеров» также вошла Свердловская область.
Сейчас в Нижегородской области противоречиво. С одной стороны — на днях состоялся фестиваль оперного искусства «Стрелка». С другой — театры всё еще закрыты. Губернатор Глеб Никитин говорит, что открыть театры для работы в обычном режиме пока невозможно.
— Боюсь, как бы не пришлось вводить новые ограничения. Но одно мероприятие мы не могли не провести! Потому что нельзя прерывать традиции. Потому что жизнь продолжается. И мы всё равно победим! — эмоционально написал в своем Instagram Никитин, рассказывая о прошедшем фестивале.
В Санкт-Петербурге, где и общее число заболевших, и суточный прирост больше, чем в Нижегородской области — за последние сутки 224 и 168 соответственно, — ограничения пока не возвращают, но вновь открывают закрывшиеся было коронавирусные госпитали. Как пишет «Фонтанка», в скором времени полностью возвращается в режим инфекционного стационара Александровская больница, на очереди — «Ленэкспо» и больница Святителя Луки. Возвращение сложно назвать необоснованным — вчера возле одной из городских больниц образовалась очередь из скорых, позже еще одна сформировалась у центра КТ. Подобное можно было наблюдать только весной, в самом начале эпидемии.
Последняя в пятерке с самым большим числом заболевших — Свердловская область, где тоже начали возвращать коронавирусные госпитали, а на днях стали снова штрафовать за отсутствие масок. Местный эпидемиолог на условиях анонимности рассказал E1, что через некоторое время стоит ждать и возвращения коронавирусных ограничений.
— По ситуации с распространением коронавирусной инфекции мы отстаем от Москвы на полтора-два месяца. В марте, когда там столкнулись с проблемой, был разгар сезонных респираторных инфекций, в этот процесс вклинился коронавирус — и заметно вытеснил все другие. Сезон ОРВИ закончился очень быстро. Москва переболела раньше, потом регионы, у них подъем COVID-19 успел закончиться, ситуация стала возвращаться к исходному состоянию. А у нас нет. Только немного снизилась заболеваемость, поэтому это не вторая волна. Это первая, которая не заканчивалась, — считает эксперт.
С ним согласны в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: первая волна продолжается. Минздрав вообще избегает слова «волна», предпочитая говорить «рост заболеваемости». Который еще будет продолжаться.
— Прогнозировать всегда очень сложно, но в принципе ожидаемо, что какой-то рост пока продолжится, потому что мы только-только вошли в сезон завершившихся отпусков. Я думаю, вполне логично, что пока будет какой-то рост продолжаться, — говорит главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Владимир Чуланов — заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, доктор медицинских наук, профессор.
На шестом месте по количеству заболевших за весь период эпидемии — Ханты-Мансийский автономный округ, где несмотря на третий этап снятия ограничений сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей, беременных женщин и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Новых ограничений пока не вводят, но всё еще действует запрет на работу развлекательных учреждений за исключением кинотеатров. В Ростовской области, которая находится на седьмом месте, ограничения уже возвращают — снова запретили массовые мероприятия.
А вот, например, в Новосибирской области, которая не входит даже в первую двадцатку, ситуация складывается иначе.
— Мы, наоборот, проанонсировали снятие ряда ограничений в понедельник. На данный момент достаточно выполнения тех правил, которые уже действуют. Это масочный режим, санобработка и так далее, — говорит руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.
Сейчас Новосибирская область находится на втором этапе снятия коронавирусных ограничений, как и большинство регионов России. Первый этап сохраняется только в шести: Ленинградской, Тверской, Костромской, Курской, Ивановской и Воронежской областях.
В Ярославской области сейчас действует масочный режим. Правда, многие расслабились, и власти устраивают облавы на нарушителей. Но губернатор грозил: если ситуация будет усугуляться, могут снова вернуться к ограничительным мерам.
Каждый регион самостоятельно принимает решение о переходе с одного этапа на другой и индивидуальных ограничениях. Общие рекомендации Роспотребнадзора предполагают, что противоэпидемические меры будут сохраняться до конца года.