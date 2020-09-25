Люди расслабились: главный инфекционист Минздрава объяснил рост заболеваемости COVID-19

Сегодня количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России перевалило за семь тысяч — впервые за три месяца. Рост заболеваемости наблюдается в течение всего сентября. Сегодня в Минздраве объяснили, почему каждый день количество новых случаев увеличивается.



— Подъем заболеваемости ожидался по нескольким причинам: вновь сформировавшиеся рабочие и учебные коллективы, а соответственно — увеличение нагрузки на транспортную систему. Кроме того, большое количество граждан перемещалось между регионами в период летних отпусков, что способствовало распространению вируса, — объяснил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. — Но все же главную обеспокоенность специалистов вызывает массовое «ослабление» режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости. Поэтому от личной ответственности каждого зависит то, какой сценарий мы получим в дальнейшем.

