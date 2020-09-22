Забывать слова — это нормально? Как отличить простую рассеянность от надвигающейся деменции

Почему мы помним стишок из школы, но забываем, для чего пришли в магазин?



— Почему мы помним стишок? Во-первых, потому что, скорее всего, этот стишок мы долго и муторно учили в школе. Во-вторых, в школьные времена наш мозг был менее засорен горой информации, которая накопилась за жизнь, и был более восприимчив к новой информации, — рассказывает Никита Жуков. — Это можно банально сравнить с компьютерной памятью, флешками, винчестерами. Когда они новые, ошибок не возникает, но через какое-то время ошибки накапливаются, и могут быть проблемы с записью в память. Мы все живем, развиваемся, это логично. Когда мы идем в магазин, мы вряд ли зубрим, у нас не настолько свободный фон внимания, чтобы это интенсивно концентрировать в памяти. Но само по себе, скорее всего, это не проблема, если это происходит настолько систематически, чтобы мешать жить.

Как на раннем этапе заметить проблемы с памятью?



— На бытовом уровне критерии для того, чтобы заметить проблемы с памятью, больше упираются в то, насколько эти проблемы мешают в жизни. То есть, если вы всегда пользовались ежедневником для записи чего-либо, чтобы не забыть, и продолжаете им пользоваться в том же объеме, то даже если у вас вылетело очередное слово из головы, вряд ли это на что-то влияет. А вот если вы всю жизнь держали всю информацию в голове, но за последние несколько месяцев (в пределах года) вам вдруг обязательно понадобился ежедневник, стикеры для памяток, вы постоянно опаздываете на встречи, пропускаете важные вещи, и это значимо влияет на вашу жизнь — очевидно, что это какое-то снижение, и его нужно обязательно обследовать. Паниковать и самостоятельно ставить себе диагноз точно не стоит, но дойти до невролога или, может быть, психотерапевта совершенно точно нужно, — говорит Никита Жуков.

