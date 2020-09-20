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Число заболевших растёт: оперштаб выдал свежие данные по COVID-19 в Ярославской области

Смотрим статистику за 20 сентября

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В Ярославской области тест на коронавирус показал положительный результат ещё у 47 человек&nbsp;

В Ярославской области тест на коронавирус показал положительный результат ещё у 47 человек 

В Ярославской области от коронавируса вылечились 26 человек

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России выдал новые цифры по заразившимся. За последние сутки в Ярославской области COVID-19 подтвердили ещё у 47 человек.

— Всего с начала эпидемии заболели 8 088 человек, — рассказали в федеральном оперштабе. — Новых выздоровевших 26, летальных 0, всего 7685 и 45 соответственно.


За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 148 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1397 (22,7%) без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 103 399 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки выписано — 2895 человек. Выписано за весь период — 909 357.

За последние сутки умерли 79 человек. Умерло за весь период — 19 418.

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