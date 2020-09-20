Число заболевших растёт: оперштаб выдал свежие данные по COVID-19 в Ярославской области

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России выдал новые цифры по заразившимся. За последние сутки в Ярославской области COVID-19 подтвердили ещё у 47 человек.



— Всего с начала эпидемии заболели 8 088 человек, — рассказали в федеральном оперштабе. — Новых выздоровевших 26, летальных 0, всего 7685 и 45 соответственно.

