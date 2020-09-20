Число заболевших растёт: оперштаб выдал свежие данные по COVID-19 в Ярославской области

В Ярославской области от коронавируса вылечились 26 человек
Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России выдал новые цифры по заразившимся. За последние сутки в Ярославской области COVID-19 подтвердили ещё у 47 человек.
— Всего с начала эпидемии заболели 8 088 человек, — рассказали в федеральном оперштабе. — Новых выздоровевших 26, летальных 0, всего 7685 и 45 соответственно.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 148 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1397 (22,7%) без клинических проявлений.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 103 399 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки выписано — 2895 человек. Выписано за весь период — 909 357.
За последние сутки умерли 79 человек. Умерло за весь период — 19 418.