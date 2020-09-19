Суточный прирост зараженных COVID-19 впервые с июля превысил 6 тысяч человек

Впервые с июля больше шести тысяч жителей России заболели коронавирусом за сутки. Если 19 июля за день заболели 6109 человек , то, по данным оперативного штаба, на 19 сентября прирост составил 6065 человек .

Количество выявленных за сутки случаев коронавируса в России растет третью неделю: 1 сентября в оперштабе отчитались о 4729 вновь зараженных. Но в Минздраве не спешат говорить о второй волне.



— Сейчас идет тот подъем, который мы ожидали. Мы говорили ранее, что в сентябре — октябре будет ожидаемый подъем в связи с формированием новых коллективов и повышением социальных контактов. Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. — Прогнозировать всегда очень сложно, но, в принципе, ожидаемо, что какой-то рост пока продолжится, потому что мы только-только вошли в сезон завершившихся отпусков.

