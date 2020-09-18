Госпитализировано 420 человек: статистика по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области опубликовал данные по заболеваемости, актуальные на 18 сентября. Согласно официальной статистике, за прошедшие сутки количество заболевших в регионе увеличилось на 47 человек.



— Всего за период пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 7997 человек, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. — На сегодняшний день на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 420 пациентов: 145 с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 275 с типичной клиникой COVID-19.

