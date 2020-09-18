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Госпитализировано 420 человек: статистика по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области

Всего за период пандемии COVID-19 подцепили почти 8 тысяч жителей региона

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Каждый день в лабораториях Роспотребнадзора проверяют сотни анализов на коронавирус

Каждый день в лабораториях Роспотребнадзора проверяют сотни анализов на коронавирус

В Ярославской области госпитализировано 420 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области опубликовал данные по заболеваемости, актуальные на 18 сентября. Согласно официальной статистике, за прошедшие сутки количество заболевших в регионе увеличилось на 47 человек.

— Всего за период пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 7997 человек, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. — На сегодняшний день на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 420 пациентов: 145 с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 275 с типичной клиникой COVID-19.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 091 186 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 5339 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России — 901 207. За последние сутки подтверждено 134 летальных случая. За весь период по России умерло 19 195 человек.

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