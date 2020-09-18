Восемь конкурентов: какие вакцины от коронавируса делают другие страны

ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний
На днях российская вакцина от коронавируса начала поступать в регионы, однако для ВОЗ она все еще остается одной из 180 вакцин, которые разрабатывают в мире. Хоть и среди лидеров — на третьей стадии испытаний сейчас всего девять вакцин, одна из них — «Спутник 5», разработанная НИИ им. Гамалеи. О ней мы уже много рассказывали в предыдущих материалах, а теперь решили изучить конкурентов — остальные восемь вакцин, которые максимально близки к завершению.
Оксфорд и AstraZeneca
Вакцина AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, векторная. Она основана на ослабленной версии аденовируса, который вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал вируса SARS-CoV-2. После вакцинации образуется белок, который заставляет иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он позже заразит организм.
6 сентября ученые объявили о паузе во всех испытаниях — она понадобилась, чтобы изучить данные о безопасности вакцины. СМИ писали, что это связано с болезнью одного из пациентов. AstraZeneca заявила, что не может раскрывать дополнительную медицинскую информацию. Сейчас испытания возобновились в Великобритании.
CanSino Biological Inc.
Вакцина китайской копании CanSino Biological Inc. создана на базе их собственной технологической платформы векторной вакцины. Тоже на основе аденовируса, как и AZD1222, и российская вакцина НИИ им. Гамалеи. Как сообщается на сайте компании, ранее она применялась для разработки вакцины против вируса Эбола. Согласно одному из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet, результаты второй фазы клинических испытаний показали, что она безопасна и вызывает иммунный ответ. Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая уже одобрило первый патент на эту вакцину-кандидат.
Janssen Pharmaceutical Companies
Вакцина Ad26.COV2.S тоже использует аденовирусный вектор и разработана на платформе AdVac — собственной разработке компании. Согласно информации компании, эта технология была использована при разработке вакцины против Эболы, а также проектов вакцин против респираторно-синцитиального вируса, ВИЧ и вируса Зика.
Новая вакцина хорошо себя показала в доклинических испытаниях — смертность среди привитых животных полностью отсутствовала. Клинические испытания пока тоже показывают, что вакцина формирует устойчивый иммунный ответ.
Sinovac
Еще одна китайская вакцина CoronaVac — инактивированная, то есть она содержит убитый вирус. Испытания также находятся на третьем этапе и уже показали хорошие результаты как на животных, так и на людях. Компания-разработчик особо подчеркивает тот факт, что вакцина хорошо себя показала в клинических исследованиях на пожилых людях. Она сообщает, что вакцина была протестирована на 421 человеке в возрасте от 60 до 89 лет и оказалась хорошо переносимой. О серьезных нежелательных явлениях, связанных с вакцинацией, не сообщалось.
Wuhan Institute of Biological Products и Sinopharm
Снова Китай, на этот раз институт в Ухани вместе с компанией Sinopharm. Инактивированная вакцина, основанная на мертвом вирусе, который не способен вызвать заболевание. Издание о новостях генной инженерии и биотехнологии GEN пишет, что в исследовании вакцины приняли участие 1120 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет. Компания-разработчик сообщила, что побочных эффектов у испытуемых обнаружено не было.
Beijing Institute of Biological Products и Sinopharm
И еще одно детище компании Sinopharm, на этот раз совместно с Пекинским институтом. Тоже инактивированная вакцина, тоже 1120 участников исследования в возрасте от 18 до 59 лет. Компания-производитель заявила, что вакцина зарекомендовала себя как безопасная и эффективная. Однако издание GEN обращает внимание, что никаких точных цифр разработчики не предоставили в подтверждение своих слов.
Moderna и NIAID
Одна из двух РНК-вакцин, находящихся в третьей фазе испытаний, разрабатывается в США. И, кстати, вышла на третий этап еще в июле. Moderna уже отчиталась о результатах предыдущей фазы — титры нейтрализующих антител наблюдались у 100% обследованных участников, причем их было больше, чем у тех, кто просто переболел COVID-19.
Проблема с РНК-вакциной в том, что прежде этот вид вакцин не использовали. Его особенность в том, что матричная рибонуклеиновая кислота кодирует белок вируса, который потом воссоздается в клетках, чтобы познакомить с ним иммунную систему. Проблема только в том, что РНК-вакцины прежде не применялись в здравоохранении и в целом находятся на этапе изучения.
BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer
Вторая РНК-вакцина тоже готовится в США. Окончательные данные об эффективности вакцины, по мнению разработчиков, будут получены к концу октября. Сейчас, по данным издания GEN, разработчики ожидают одобрения на добавление 14 тысяч участников к своему клиническому исследованию. Это должно позволить увеличить разнообразие исследуемых и включить в программу подростков от 16 лет, а также пациентов с ВИЧ и гепатитами.
ВОЗ сообщает обо всех вакцинах, включая российскую, однако подчеркивает, что включение их в документы организации не должно рассматриваться как одобрение конкретной вакцины. Чтобы вакцина была зарегистрирована, она должна пройти все три фазы испытаний. Российская вакцина зарегистрирована «условно» — в случае проблем с ней регистрацию могут отозвать.