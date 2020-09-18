Восемь конкурентов: какие вакцины от коронавируса делают другие страны

На днях российская вакцина от коронавируса начала поступать в регионы, однако для ВОЗ она все еще остается одной из 180 вакцин, которые разрабатывают в мире. Хоть и среди лидеров — на третьей стадии испытаний сейчас всего девять вакцин, одна из них — «Спутник 5», разработанная НИИ им. Гамалеи. О ней мы уже много рассказывали в предыдущих материалах, а теперь решили изучить конкурентов — остальные восемь вакцин, которые максимально близки к завершению.



Оксфорд и AstraZeneca



Вакцина AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, векторная. Она основана на ослабленной версии аденовируса, который вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал вируса SARS-CoV-2. После вакцинации образуется белок, который заставляет иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он позже заразит организм.

