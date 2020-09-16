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В Ярославскую область поступила вакцина от коронавируса

На пробной партии власти хотят отработать механизм поставок и распределения препарата

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В Ярославскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса

В Ярославскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса

В Ярославскую область поступила вакцина от коронавируса

В Ярославскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.

— Вакцина должна помочь нам победить новую коронавирусную инфекцию, уверенно вернуться к привычной жизни и сберечь людей, — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В правительстве региона сообщили, что вакцина поступила в рамках пилотной поставки, для отработки логистической цепочки доставки вакцины в регионы России, распределения и организации вакцинации жителей, входящих в группу повышенного риска.

Правда, сколько доз вакцины поступило и кого будут прививать с помощью неё, власти сказать не смогли.

Обновление информации на 16.15:

В департаменте здравоохранения региона уточнили, что для тестирования поступившей в область вакцины планируют набирать добровольцев.

Напомним, 16 сентября в Ярославской области поставлен антирекорд последних месяцев по заболевшим COVID-19 — 53 новых случая. Кроме того, зафиксированы два новых летальных исхода.

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