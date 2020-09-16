В Ярославскую область поступила вакцина от коронавируса

Правда, сколько доз вакцины поступило и кого будут прививать с помощью неё, власти сказать не смогли.



Обновление информации на 16.15:

В департаменте здравоохранения региона уточнили, что для тестирования поступившей в область вакцины планируют набирать добровольцев.

Напомним, 16 сентября в Ярославской области поставлен антирекорд последних месяцев по заболевшим COVID-19 — 53 новых случая. Кроме того, зафиксированы два новых летальных исхода.