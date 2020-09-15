После смерти единственного врача жителям села пришлось ездить за медпомощью на электричке

У жителей Даниловского района Ярославской области с июля нет врача в фельдшерско-акушерском пункте (доктор умерла в июле этого года, у женщины были симптомы коронавируса. — Прим. ред.). Люди жалуются, что к ближайшему врачу нужно ехать в Данилов.

— В июле неожиданно для всех умерла наш фельдшер Ирина Оревинина. С тех пор в нашем ФАПе доктора нет. У нас школа, детсад, много пожилых людей, которые постоянно болеют. В Данилов надо добираться на электричке. А если у человека температура? Дети пошли в школу, садик, начинают болеть. Не у каждого есть авто, чтобы доставить ребенка до районной больницы, — написали в соцсетях жители села Дмитриевское.