После смерти единственного врача жителям села пришлось ездить за медпомощью на электричке

В Ярославской области жители деревни два месяца живут без врача
У жителей Даниловского района Ярославской области с июля нет врача в фельдшерско-акушерском пункте (доктор умерла в июле этого года, у женщины были симптомы коронавируса. — Прим. ред.). Люди жалуются, что к ближайшему врачу нужно ехать в Данилов.
— В июле неожиданно для всех умерла наш фельдшер Ирина Оревинина. С тех пор в нашем ФАПе доктора нет. У нас школа, детсад, много пожилых людей, которые постоянно болеют. В Данилов надо добираться на электричке. А если у человека температура? Дети пошли в школу, садик, начинают болеть. Не у каждого есть авто, чтобы доставить ребенка до районной больницы, — написали в соцсетях жители села Дмитриевское.
В департаменте здравоохранения Ярославской области о ситуации знают.
— Завтра будет выезд в Дмитриевский ФАП. Силами мобильного ФАПа и фельдшера из деревни Кузьмино будет проводиться вакцинация населения вакциной «Совигрипп». Ожидаем, что на работу в Дмитриевский ФАП приедет фельдшер после 5 октября 2020 года. Предварительное согласие на трудоустройство получено, — уточнили в региональном депздраве.
Напомним, 65-летняя Ирина Оревинина работала заведующей Дмитриевским фельдшерско-акушерским пунктом в Даниловском районе. Там же она и жила с семьёй. Местные жители врача очень любили и уважали.
В июле Ирина Павловна не значилась в официальных списках умерших от COVID-19. Однако тогда и родные, и коллеги доктора в разговоре с 76.RU говорили, что у неё были все симптомы заболевания.