Все болезни — от нервов? Что делать, когда немеют пальцы или болит поясница

У вас немели пальцы рук и ног? Может быть, возникали боли в левой половине грудной клетки или внезапно появлялись «звездочки» перед глазами? Если вы отмечали у себя появление подобных симптомов, то этот текст для вас. О возможных первопричинах данных состояний, о том, что считать нормой, как можно попытаться решить самостоятельно в момент появления проблемы и к какому врачу обратиться потом, мы спросили у невролога Елены Красиловой. Ищите свою проблему и ее решение.
Елена Красилова — врач-невролог, кандидат медицинских наук.
Проблема № 1. Пальцы ног немеют, выпрямляются и начинают болеть, их невозможно расслабить. Боль отдает в плюсневые кости
Причинами данного состояния могут быть артрозы или артриты мелких суставов ног, повышение солей мочевой кислоты, иногда поражение периферических нервов (часть нервной системы вне головного и спинного мозга. — Прим. авт.), а также недостаток микроэлементов и витаминов (кальция, магния, витаминов группы В и витамина Д).
При отсутствии патологии данное состояние может наблюдаться у детей, так как иногда их нервная система не успевает за ростом, а также при физическом переутомлении.
Склонность к проблеме
К данному состоянию наиболее склонны люди с повышенной массой тела, употребляющие в пищу большое количество продуктов, повышающих мочевую кислоту, а именно — шоколад, красное мясо, алкоголь. В группу риска попадают и те, кто имеет повышенный уровень глюкозы крови. Играет роль и наследственная предрасположенность к возникновению проблем в суставах.
Решение
При возникновении онемения и болей можно попробовать принять удобное положение, провести самомассаж ног. Если боль выраженная, то может помочь однократный прием обезболивающего, но не стоит злоупотреблять препаратами. Если данное состояние повторяется или боль не проходит, стоит обратиться за консультацией к терапевту, который после осмотра либо порекомендует лечение, либо отправит к узкому специалисту (неврологу, ортопеду, ревматологу) для дальнейшего лечения.
Проблема № 2. Онемение пальцев рук и ног, появление мурашек в затекшей конечности (руке или ноге)
Первопричина изменений
Иногда онемение и беганье мурашек в конечностях может быть вызвано ревматологическими заболеваниями мелких суставов, заболеванием вен или артерий нижних конечностей. Неврологическими причинами данных состояний являются поражение или травматическое повреждение периферических нервов. Кроме травм, наиболее часто причиной поражения периферических нервов является злоупотребление алкоголем, наличие сахарного диабета и некоторых других эндокринных заболеваний и заболеваний внутренних органов. У некоторых пациентов данное состояние связано с пережатием нерва в месте его прохождения в узких костно-сухожильных каналах (туннелях). Появление онемения и мурашек в конечностях может наблюдаться и при заболеваниях позвоночника (онемение в ногах — ищи проблему в пояснице, онемение в руках — в шейном отделе), а также при таких заболеваниях, как инсульт и рассеянный склероз (заболевание, возникающее в большинстве случаев у молодых).
Может ли встречаться онемение и беганье мурашек в конечностях в норме?
Да, такое состояние может наблюдаться, если человек длительно находился в определенном положении, например долго сидел на корточках либо долго лежал с закинутой под голову рукой. С возрастом это проявляется чаще.
Но если данное состояние у вас возникло после травмы либо носит постоянный характер — это ненормально, нужно идти к врачу, отмечает невролог.
Склонность к проблеме
Конечности чаще немеют у людей с сидячим образом жизни, у лиц с повышенной массой тела, у лиц, работа которых связана с постоянным пребыванием за компьютером, особенно если неправильно организовано рабочее место, у лиц, работа которых связана с пребыванием в длительном вынужденном положении. Также склонны к проблеме те, у кого имеется наследственная предрасположенность к узости каналов, по которым проходит нерв.
Решение
Избегать вынужденного неудобного положения конечностей, злоупотребления алкоголем, контролировать массу тела и уровень глюкозы крови. Если данное состояние возникло после пребывания в неудобном положении, поможет самомассаж для улучшения кровотока и питания нерва. Необходимо придерживаться адекватных физических нагрузок, укреплять мышцы спины и брюшного пресса (если проблема вызвана заболеванием позвоночника).
Кто поможет?
Если онемение или беганье мурашек возникают постоянно и не связаны с вынужденным положением, то необходимо обратиться к терапевту или неврологу для определения причины и назначения лечения.
Проблема № 3. Резкое ухудшение зрения (размытие изображения) без причин
Первопричина изменений
По словам Елены Красиловой, данная проблема может быть связана с нарушением кровообращения в головном мозге (в частности, с нарушением кровообращения по позвоночным артериям), что может наблюдаться при инсульте, проблемах в шейном отделе позвоночника, и иногда с нарушением в работе сердца. Также причиной могут быть заболевания глаз (иногда требующие немедленного врачебного вмешательства). Причиной может быть и повышение либо понижение артериального давления.
Степень проявления в пределах нормы
Здесь нет нормы. Необходимо обратиться к окулисту, кардиологу или неврологу (в зависимости от причины, вызывавшей размытость зрения).
Склонность к проблеме
Наличие заболеваний глаз, проблем в шейном отделе позвоночника, проблем с артериальным давлением и нарушений со стороны сердца.
Решение
Обратиться за помощью к специалисту. До посещения специалиста можно попробовать нормализовать артериальное давление, попробовать дать отдохнуть глазам.
Кто поможет?
Окулист и невролог, кардиолог.
Проблема № 4. Боль в пояснице при соблюдении здорового образа жизни
Первопричина изменений
Природа нас поставила на ноги, но не продумала защиту позвоночника. У животных, например, проблем с позвоночником не бывает, если нет травмы. Боли могут быть связаны как с проблемами в позвоночном столбе, так и со спазмом окружающих позвоночник мышц (например, при переохлаждении, при интенсивных физических нагрузках, заболеваниях внутренних органов), также может иметь место врожденная «слабость» (недостаточность) соединительной ткани (которая формирует в том числе и связочный аппарат).
Степень проявления в пределах нормы
Боль — это не норма, дискомфорта быть не должно.
Склонность к проблеме
Чаще проблемы со спиной наблюдаются у лиц, ведущих сидячий образ жизни, имеющих повышенную или пониженную массу тела, работа которых связана с чрезмерной физической нагрузкой. Женщины имеют еще дополнительный фактор риска — вынашивание беременности.
Решение
В некоторых случаях может помочь прием обезболивающего препарата, массаж, лечебная гимнастика. Если боли вас беспокоят больше чем 3–5 дней, лучше обратиться к специалисту для обследования и получения необходимого лечения.
Кто поможет?
Обратиться необходимо к неврологу или терапевту, эти специалисты при необходимости могут направить вас для консультации к ортопеду, ревматологу, гинекологу, а иногда и эндокринологу.
Проблема № 5. Сведение ноги в области таза в лежачем состоянии
Первопричина изменений
Проблема может быть связана с поясничным отделом позвоночника, спазмом поясничных мышц и проблемами в тазобедренном суставе.
Степень проявления в пределах нормы
Если это происходит однократно, то паниковать не стоит, если проблема повторяется, необходимо обратиться к врачу.
Решение
Для снятия напряжения в мышцах можно попробовать техники расслабления.
Куда идти?
Данную проблему вам помогут решить неврологи, ортопеды, ревматологи (в зависимости от причины, вызвавшей данное состояние).
Проблема № 6. Кратковременное изменение привычных запахов при отсутствии ОРВИ
Первопричина изменений
Запахи изменяются при наличии проблем в лор-органах или патологических изменениях в головном мозге — опухолях, нарушении кровообращения, черепно-мозговых травмах. Также причиной может быть раздражение слизистой оболочки носа парами едких веществ (белизна, аммиак и др.). Кроме того, изменение запахов может быть предвестником приступа эпилепсии и началом приступа мигрени.
Степень проявления в пределах нормы
Если запахи исчезли краткосрочно после вдыхания паров едких веществ или при наличии заболеваний носа, то паниковать не стоит. Если запахи пропали без видимой причины или нарушение обоняния стойкое, необходимо обратиться к специалисту.
Решение
Единственное, что можно сделать до обращения к специалисту, это обработать слизистую носа раствором морской воды («Аквамарис», «Аквалор») либо физраствором.
Куда идти?
Вначале стоит обратиться к лор-врачу, который при необходимости направит вас к другому специалисту. Если запахи меняются или пропадают перед приступом головных болей либо после этого следует нарушение ориентации в окружающем пространстве, онемение туловища или судороги, то сразу идите к неврологу.
Проблема № 7. Боль с левой стороны грудной клетки — это проблемы с сердцем или межреберная невралгия?
Первопричина изменений
Межреберная невралгия возникает по разным причинам. Чаще причиной является опоясывающий герпес, также причиной может быть воспаление межреберных мышц (миозит), травма ребер, реже — проблемы в грудном отделе позвоночника. Но самой опасной причиной такой боли является инфаркт миокарда либо приступ стенокардии.
Степень проявления в пределах нормы
В норме болей в грудной клетке без причин не бывает.
Склонность к проблеме
Проблема может возникнуть у лиц, занятых тяжелым трудом, либо при сидячем образе жизни, при частых переохлаждениях, при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы (повышение артериального давления) или наличии болезней сердца.
Решение
Если вы уверены, что это межреберная невралгия, а не сердце, можно принять удобное положение, расслабиться, выпить обезболивающий препарат, после чего обратиться к специалисту. Если боль возникла впервые и носит выраженный характер, не проходит в покое — срочно вызывайте скорую помощь.
Куда идти?
Любая боль слева — это показание к проведению электрокардиограммы, чтобы исключить поражение сердечной мышцы. Если там все хорошо, то к неврологам, а при наличии герпетических высыпаний в межреберье — к инфекционистам.
Проблема № 8. Трясущиеся руки без видимых причин
Первопричина изменений
Причиной дрожания в руках могут быть заболевания нервной системы, такие как эссенциальный тремор, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, повреждения мозжечка (часть головного мозга, отвечающая за равновесие. — Прим. авт.), приобретенное слабоумие (деменция), алкоголизм, последствия клещевого энцефалита, травма периферического нерва и некоторые другие. Также данное состояние может наблюдаться при патологии эндокринной системы (тиреотоксикоз, сахарный диабет), отравлении токсическими веществами, чрезмерном употреблении кофе, недостатке витамина В12, стрессе, чрезмерном физическом перенапряжении.
Степень проявления в пределах нормы
Нормой можно считать, если тремор возникает при волнении (если это не мешает человеку в его профессиональной и личной жизни) или после чрезмерных физических нагрузок.
Склонность к проблеме
Надо не забывать, что тремор может проявляться у людей, злоупотребляющих алкоголем. Склонность к эссенциальному тремору передается по наследству.
Решение
Выяснить причину, по возможности устранить провоцирующий фактор, принимать медикаменты, назначенные врачом.
Куда идти?
Если вас беспокоит эта проблема, обратитесь к неврологу. Иногда с проблемой может справиться терапевт, если причина не в патологии нервной системы.
Проблема № 9. «Звёзды» или цветные точки, появляющиеся перед глазами без видимых причин
Первопричина изменений
Это может быть глаукома и другие заболевания глаз, повышение или понижение артериального давления, атеросклероз сосудов, которые питают сетчатку глаза и сосуды шеи, нарушение мозгового кровообращения (инсульт), отравление некоторыми лекарственными веществами, нехватка микроэлементов (например, железа, витамина В12 и фолиевой кислоты при развитии анемии). А также резкое вставание из положения лежа или сидя.
Степень проявления в пределах нормы
Если данное состояние возникает при резкой смене положения и нет никаких других беспокоящих человека симптомов, лечения оно не требует. В остальных случаях необходимо искать и устранять причину.
Склонность к проблеме
Возможно данное состояние при переутомлении глаз вследствие длительного пребывания за компьютером.
Решение
Самое главное — правильно организовать рабочее место, расслаблять глаза — в перерывах смотреть в окно, а не в телефон. Если не помогает — бежим к врачу.
Куда идти?
Окулист, невролог.
Проблема № 10. Головокружение при подъеме со стула
Первопричина изменений
Такое происходит при ортостатической гипотензии — перераспределении крови от головы к нижним конечностям.
Степень проявления в пределах нормы
Это может быть нормой и патологией. Норма — если человек сидел и резко вскочил, особенно к данному состоянию склонны высокие и худые люди. При заболеваниях эндокринной системы, а также у пожилых это является дополнительным фактором падений и требует лечения. Такое состояние могут вызывать лекарственные препараты.
Склонность к проблеме
Такая проблема чаще возникает у пожилых, а также высоких и худых людей (за счет того, что кровь быстро не успевает перераспределиться по сосудам).
Решение
Врач рекомендует контролировать свои действия и стараться резко не вставать. Если всё же голова закружилась, то примите удобное положение — сядьте обратно либо прилягте и приподнимите ноги под углом 45 градусов.
Куда идти?
Если проблема возникает часто, то ваш специалист — кардиолог, при необходимости и исключении кардиологической патологии он перенаправит вас к неврологу.
Проблема № 11. Резкие головные боли, возникающие без видимой причины или при повышенной умственной нагрузке
Первопричина изменений
Выделяют два типа головных болей — первичные и вторичные. Первичные возникают при отсутствии заболеваний, способных вызвать головные боли, — гипертонической болезни, опухолей в головном мозге, инфекционных заболеваний, болезней сердца, сахарного диабета, болезней легких, патологии височно-нижнечелюстного сустава и других. К первичным головным болям относят мигрень (пульсирующая односторонняя головная боль), головную боль напряжения (спазм мышц, когда голову будто сдавливает обруч), кластерную головную боль (стреляющая боль в области глаза, слезотечение) и некоторые другие.
Склонность к проблеме
Мигренями чаще страдают женщины, кластерными головными болями — в основном мужчины, головные боли напряжения возникают при физическом и умственном перенапряжении, проблемах в шейном отделе позвоночника, после черепно-мозговых травм. Провоцировать головные боли могут некоторые продукты питания, алкоголь, недосыпание или, наоборот, переизбыток сна, стресс, смена погоды.
Решение
Определить, в каких ситуациях возникает головная боль, по возможности избегать провоцирующих факторов, соблюдать режим дня. При возникновении головных болей — постараться отдохнуть, принять обезболивающий препарат. Его должен назначить врач: необходимо помнить, что злоупотребление обезболивающими препаратами само по себе провоцирует головную боль.
Куда идти?
С этой проблемой нужно идти к неврологу.