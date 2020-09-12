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Первые партии российской вакцины от COVID-19 отгрузили во все регионы

Ее доставят уже на следующей неделе

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Вакцина&nbsp;прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора

Вакцина прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора

Первые небольшие партии российской вакцины от COVID-19 отгружены во все регионы. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доставка ожидается до понедельника. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе министерства уточняют, что в первую очередь российская вакцина «Спутник V» достанется людям, входящим в группу риска.

— В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты Российской Федерации, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска, — говорится в сообщении.

Первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции Минздрав зарегистрировал в середине августа. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Первая партия прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. Широкую вакцинацию от COVID-19 начнут по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.

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