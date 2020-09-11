12 поводов отметить День трезвости: развенчиваем популярные мифы об алкоголе

Раз в год мы собираемся здесь, чтобы отметить День трезвости и не собираемся изменять традициям! Ведь кто, если не мы, расскажет вам всю правду об алкогольных напитках? В прекрасной компании одного из самых известных популяризаторов доказательной медицины Алексея Водовозова мы вспомнили (и развенчали) самые популярные мифы о пристрастии, которым многие до сих пор пытаются гордиться. И не забываем о законе вселенского равновесия: если где-то, как, например, на Кузбассе, в День трезвости запрещают продавать алкоголь, значит кому-то придется принять удар на себя.



Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

