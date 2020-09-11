12 поводов отметить День трезвости: развенчиваем популярные мифы об алкоголе

1
Бытовой пьяница — не алкоголик
Бытовое пьянство примерно равнозначно английскому binge drinking. Если попытаться дать определение, получится примерно следующее: эпизодическое чрезмерное употребление спиртных напитков без формирования зависимости. С некоторой натяжкой и кучей допущений можно назвать это состояние предалкоголизмом. Между бытовым пьяницей и алкоголиком есть важные отличия. Бытовой пьяница может пить, может не пить, у него отсутствует абстиненция, у алкоголика такого выбора нет. Сеансы злоупотребления у бытового пьяницы ситуационно обусловлены: пятница, свадьба, уход в отпуск, выход из отпуска, рождение детей и внуков (не обязательно своих), обмывание покупки. У алкоголика поводом для выпивки становится наличие выпивки — всё, ему не нужны никакие формальные привязки.
2
Женский алкоголизм неизлечим
Если хотите разозлить нарколога не на шутку, расскажите ему про женский, пивной или другие разновидности алкоголизма. На самом деле алкоголизм — один-единственный, он же — этаноловая наркомания. А остальное — частности. Ну да, он имеет свои особенности у мужчин и женщин, но это точно такая же болезнь патологической зависимости, к сожалению, абсолютно неизлечимая.
3
Все творческие люди — алкоголики
В целом алкоголь влияет на творчество. Вопрос в том, как именно влияет. Употребление алкоголя оказалось вредным для продуктивности более 75% выборки из 34 известных писателей, художников, композиторов и исполнителей XX века, особенно на последних этапах их карьеры. В целом оказалось, что спиртное дало прямую выгоду примерно для 9% выборки, косвенную — для 50% и не дало заметного эффекта для 40% участников исследования в разное время их жизни. Тут, скорее, наоборот, образ жизни творческих людей создает все условия для злоупотребления спиртным.
Хотя нельзя отрицать, что малые дозы алкоголя могут снижать тревожность, позволяют расслабиться, не думать о рутине из-за приглушения «нейронного шума» в голове, и это позволит услышать слабый голос какой-нибудь действительно гениальной творческой идеи. Но речь в этом случае идет о дозе, соответствующей максимум 20 граммам чистого этанола, что по понятиям предпочитающих водку совершенно несерьезная цифра.
4
Премиум-водки можно выпить больше
Качественная очистка действительно стоит денег, но выпить что премиальной, что не премиальной водки можно примерно одинаково, отличие будет, скорее, в последствиях, выраженности похмелья. Если примесей много, они тоже внесут свои краски в общую картину следующего утра.
5
Выпить рюмочку «для аппетита» — полезно
Некоторые напитки действительно могут пробуждать аппетит за счёт дополнительных ингредиентов (чаще всего — различных горечей), плюс сам этанол в дозах ближе к 50 миллилитрам затормаживает деятельность нейронов, отвечающих за чувство насыщения, в результате чего опьяневший человек начинает сметать со стола всё, что находится в доступе, не особо заботясь о совместимости продуктов, их вкусе и количестве. Но говорить о полезности такого подхода нельзя.
6
Водка снимает отёк лёгкого
При отёке лёгких применяется не водка, а этанол, применяют его как пеногаситель (при отёке в дыхательных путях образуется пена, она может даже идти ртом), но не внутрь, не внутривенно, а через него пропускают вдыхаемый пациентом кислород. Так что даже не рядом.
7
Одна рюмка коньяка в день полезна для сосудов
Любой алкоголь ядовит, вопрос лишь в дозе. Этанол — нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему, так что никаких «почти», без вариантов. Другое дело, что вокруг нас предостаточно самых различных ядов и токсикантов, наша задача — мирно с ними сосуществовать. Существует, например, концепция «ответственного питья»: человек в курсе, что этанол — нейротоксин и наркотик с вполне достижимой зависимостью, но контролирует свои взаимоотношения с этим веществом так, чтобы оно не наносило ущерб ни ему, ни окружающим.
8
Водка сверхкалорийна, а привыкание к ней развивается быстро
Калорийность водки примерно 2,1–2,4 ккал/г, то есть в целом достаточно много. Другой вопрос, что на созидательные нужды эту энергию никак не направить. Возникает интересный парадокс: «профессионалы» (то есть люди с ярко выраженным алкоголизмом, когда уже и запои есть, и поражение органов и систем) — обычно люди субтильные, однако печень у них буквально нашпигована жиром. Это называется алкогольная жировая болезнь печени, этанол стимулирует захват капель жира гепатоцитами, а если этанол поступает регулярно и в больших количествах, то этот жир в клетках печени только и делает, что накапливается.
Насчёт привыкания — смотря с чем сравнивать, зависимость от некоторых наркотиков развивается быстрее. И даже к никотину — у предрасположенных к этому людей. И здесь не так важно, с чего человек начинает, — с пива, вина или виски. Зависимость формируется от этанола, а не от водки, шампанского или кальвадоса. В итоге в подавляющем большинстве случаев с момента формирования физической зависимости человек перейдёт на водку как наиболее выгодный с точки зрения соотношения цена/эффект напиток.
9
Пиво и коктейли менее вредны, чем крепкий алкоголь
Вреден этанол, поэтому 30 граммов водки по масштабам разрушений будут куда скромнее, чем ящик пива. Менее крепкие алкогольные напитки менее вредны только потому, что в них меньше этанола, и для ощутимого опьянения их нужно выпить гораздо больше той же водки, иногда это невозможно чисто физически. И хорошо.
10
Алкоголизм может передаться по наследству
Нет. Генетический компонент в алкоголизме присутствует, однако его влияние не настолько выражено, как принято думать — в основном на уровне предрасположенности, а за ее реализацию отвечают как раз средовые факторы.
С очень большой натяжкой генами алкоголизма можно назвать гены, отвечающие за синтез ферментов алкогольдегидрогеназы (АДГ, превращающей этанол в уксусный альдегид) и ацетальдегиддегидрогеназы (АЛДГ, превращающей уксусный альдегид в уксусную кислоту). АДГ бывает быстрая и медленная, АЛДГ — полная и неполная. Сочетание медленной АДГ и полной АЛДГ даёт полноценную длительную эйфорию при опьянении и достаточно быстрый период последствий, иногда даже без особо выраженного похмелья. Такой вариант может подтолкнуть к регулярному потреблению спиртного, но для реализации такой возможности нужны соответствующие факторы окружающей среды, роль которых в данном случае определяющая.
11
Алкоголизм лечится
Бывших алкоголиков не бывает. И вовсе не обязательно, что если человек бросил пить, то он обязательно сорвется. Алкоголизм действительно неизлечим, как минимум — пока что. Данные исследований на крысах обнадеживают, но это хорошие новости только для пьющих крыс, с людьми пока что не всё так оптимистично. Так что любимая поговорка наркологов «Не бывает бывших алкоголиков, бывают завязавшие» всё ещё справедлива. Зависит и от самого человека, и от его окружения. Некоторые срываются, поэтому не рекомендуется сталкивать завязавшего алкоголика с соблазнами в виде хранения спиртного дома, уговоров типа: «Ну, от бокала шампанского-то точно ничего не будет», «Святое дело — выпить за "Спартак"» и т.п. Даже лекарства на спирту могут выступить в роли триггера, так что даже их желательно избегать.
12
Закодированный алкоголик умрет, выпив спиртное
Теоретически может, если кодирование, то есть некие шаманские действия в виде произнесения словесных формул, подкреплялось «химической подшивкой», введением дисульфирама или цианамида — веществ, блокирующих второй фермент, АЛДГ, в результате чего у человека наступает мощнейшее похмелье, то есть отравление уксусным альдегидом. И да, в некоторых ситуациях, например, на фоне заболеваний сердца, возможен и летальный исход.
13
Что еще почитать об алкоголе?
Как это часто бывает в ситуации с алкоголем: сколько бы ни взяли — все равно бежать за добавкой. К счастью, в нашем случае идти далеко не придется. Если вам показалось мало алкогольных историй и заблуждений, почитайте, как кодируют от алкоголя в России и почему это не работает. Из этого текста вы узнаете в том числе, далеко ли вам до «белой горячки».
И не забывайте, что не за горами очередной день рождения водки, и узнайте 10 отрезвляющих фактов об алкогольном символе России.