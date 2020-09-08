«Мы сожалеем»: руководство больницы извинилось перед пациентами за очередь с улицы. Видео

Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на сложности записи к окулисту в поликлинику. Сегодня, как уверяют они, людям пришлось больше часа сидеть в очереди к специалисту, при этом многих так и не приняли.



— Мы живём на Суздалке, в нашей поликлинике сейчас нет окулиста, — рассказала редакции 76.RU жительница Ярославля Анна Ефремова. — Нужно ехать на Липовую. Я сегодня поехала туда за талоном. Там адище какой-то! Люди часами сидят в очереди: на улице люди сидели, ждали очередь и дальше в коридоре. Многие вообще вхолостую приехали. Явки закончились, их не получить ни в регистратуре, ни через интернет. Следующие, говорят, будут только через неделю. Бабушки пошли к заведующей поликлиники, но она их выгнала.

