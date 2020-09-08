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«Мы сожалеем»: руководство больницы извинилось перед пациентами за очередь с улицы. Видео

Многие люди зря простояли несколько часов. Как решили проблему

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Накладка произошла из-за ухода врача-специалиста в отпуск

Накладка произошла из-за ухода врача-специалиста в отпуск

Руководство больницы извинилось перед пациентами за очередь с улицы

Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на сложности записи к окулисту в поликлинику. Сегодня, как уверяют они, людям пришлось больше часа сидеть в очереди к специалисту, при этом многих так и не приняли.

— Мы живём на Суздалке, в нашей поликлинике сейчас нет окулиста, — рассказала редакции 76.RU жительница Ярославля Анна Ефремова. — Нужно ехать на Липовую. Я сегодня поехала туда за талоном. Там адище какой-то! Люди часами сидят в очереди: на улице люди сидели, ждали очередь и дальше в коридоре. Многие вообще вхолостую приехали. Явки закончились, их не получить ни в регистратуре, ни через интернет. Следующие, говорят, будут только через неделю. Бабушки пошли к заведующей поликлиники, но она их выгнала.

Видео: Анна Ефремова

Выяснилось, что окулист из поликлиники на Суздалке ушёл в отпуск, поэтому и сложилась такая ситуация. Но в руководстве больницы заверили — уже приняты меры, чтобы подобное не повторилось и пациенты чувствовали себя наиболее комфортно.

— Сейчас решается вопрос о привлечении сотрудников других медицинских организаций к обслуживанию прикрепленного к больнице населения, — сообщили в городской больнице № 2. — В ближайшее время вопрос будет решён. Мы сожалеем, что наши пациенты не смогли вовремя получить услугу, и приносим извинения.

Медики рекомендуют всем желающим записаться к окулисту узнавать о наличии явок, не выходя из дома. Сделать это можно на портале www.intermed76.ru или по телефону (4852) 28–40–30.

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медицинаполиклиникаЛиповая гора
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